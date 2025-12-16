Дерипаска может возглавить Федерацию хоккея с мячом России

Также министр заявил, что 57-летний миллиардер Дерипаска известен как человек, который в течение многих лет всячески поддерживает отечественный спорт, приведя в пример финансирование строительства спортивных объектов к зимней Олимпиаде 2018 года в Сочи и программ поддержки детско-юношеского спорта. По мнению Дегтярёва, опыт, ресурсы Дерипаски, а также его готовность лично участвовать в работе ФХМР станут хорошим подспорьем для развития бенди в России.