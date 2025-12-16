Ричмонд
Дерипаска может возглавить Федерацию хоккея с мячом России

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв ответил на вопрос ТАСС, кто сможет заменить на посту президента Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) скончавшегося Бориса Скрынника.

Источник: РИА "Новости"

Следует напомнить, что Скрынник, который руководил федерацией с 2009 года, а в период с 2006 по 2022 годы являвшийся президентом Международной федерации бенди (FIB), умер 11 декабря на 78-м году жизни. На 26 декабря в связи с необходимостью назначения нового главы организации намечена внеочередная конференция ФХМР.

«Ряд регионов выдвинул на этот пост предпринимателя, мецената Олега Владимировича Дерипаску. Министерство спорта России поддерживает кандидатуру и окажет содействие в проведении конференции», — сказал Дегтярёв.

Также министр заявил, что 57-летний миллиардер Дерипаска известен как человек, который в течение многих лет всячески поддерживает отечественный спорт, приведя в пример финансирование строительства спортивных объектов к зимней Олимпиаде 2018 года в Сочи и программ поддержки детско-юношеского спорта. По мнению Дегтярёва, опыт, ресурсы Дерипаски, а также его готовность лично участвовать в работе ФХМР станут хорошим подспорьем для развития бенди в России.

Отметим, что с февраля 2022 года FIB отстранил национальные команды России по хоккею с мячом от участия в соревнованиях под эгидой организации в связи с ситуацией в Украине.