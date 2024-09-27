В Чехии построят хоккейную арену больше, чем в Санкт-Петербурге. Хозяином станет команда Лиги чемпионов

«Динамо» идет в группе лидеров чешского чемпионата: после четырех игр занимает четвертую строчку с девятью очками (три победы и одно поражение) — столько же баллов набрали идущие выше «Витковице» и «Спарта». Также клуб выступает в Лиге чемпионов, где после четырех матчей расположился 11-м в единой лиге — у команды две победы и столько же поражений (одно в серии буллитов). В нынешнем сезоне домашние встречи «Динамо» проводит на «Энтерия Арене», вмещающей 10 194 зрителя.