Хоккеиста Макарова дисквалифицировали за древний допинг. Россиянин выступает во Франции

С середины XIX века морфин использовался как обезболивающее средство в вооруженных силах Европы и Северной Америки, а оттуда перекочевал в спорт. Большое распространение этот наркотик имел в XX веке, однако в большинстве цивилизованных стран, в том числе в России, его использование не в медицинских целях давно вне закона. За его распространение предусмотрена уголовная ответственность. Кроме того, никакого смысла применять этот устаревший препарат в спорте в настоящее время нет. Зачем это сделал Макаров — огромная загадка.