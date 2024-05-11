ИИХФ запретила Федотову участвовать в международных турнирах, санкции применили и к ЦСКА

ИИХФ запретила Федотову участвовать в Олимпийский играх | Источник: Чемпионат.com

Помимо этого, на хоккейный клуб ЦСКА были наложены санкции в виде двухлетнего запрета на проведение международных трансферов. Он будет действовать со дня ввода первоначального запрета на трансферы на один год — с 11 августа 2024 года по 10 августа 2026 года.

6 мая дисциплинарный комитет ИИХФ решил, что выступление Федотова за ЦСКА в прошедшем сезоне происходило в нарушение правил международных переходов ИИХФ и наложил штраф на Федерацию хоккея России (ФХР).