КХЛ утвердила структуру календаря с проведением плей-офф до 25 мая

БАРВИХА /Московская область/, 13 мая. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на заседании совета руководителей клубов утвердила структуру календаря сезона-2024/25. Об этом ТАСС сообщил источник.

Согласно структуре календаря, регулярный чемпионат пройдет с 3 сентября по 23 марта, плей-офф продлится до 25 мая. Перерыв на Кубок Первого канала планируется сделать с 9 по 15 декабря. Матч звезд состоится 8—9 февраля .