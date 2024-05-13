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18:14 (мск), источник: ТАСС

КХЛ утвердила структуру календаря с проведением плей-офф до 25 мая

Регулярный чемпионат пройдет с 3 сентября по 23 марта.

Источник: КХЛ

БАРВИХА /Московская область/, 13 мая. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на заседании совета руководителей клубов утвердила структуру календаря сезона-2024/25. Об этом ТАСС сообщил источник.

Сезон начнется 3 сентября.

Согласно структуре календаря, регулярный чемпионат пройдет с 3 сентября по 23 марта, плей-офф продлится до 25 мая. Перерыв на Кубок Первого канала планируется сделать с 9 по 15 декабря. Матч звезд состоится 8—9 февраля.

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