Илья Набоков признан лучшим новичком сезона КХЛ

21-летний Набоков был признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ. В общей сложности голкипер провёл в прошлом сезоне 66 матчей, в которых одержал 39 побед с 93,4% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,03. Вместе с «Магниткой» Набоков стал обладателем Кубка Гагарина — 2024.