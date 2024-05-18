Американец из КХЛ рассказал об ощущениях от жизни в России

В пятницу сообщалось, что Гальченюк расторг контракт со СКА, за который он выступал с лета 2023 года, и подписал однолетнее соглашение с «Амуром».

«Меня удивило то, как здесь все изменилось в лучшую сторону. В Москве не был где-то лет 14 и, когда приехал, по-настоящему обалдел от увиденного. Выхожу у метро “Динамо”, а там только запах метро остался тот же — все остальное новое. Москва вообще другим городом стала. И в Питере все было прекрасно: и город, и рестораны, и ледовые арены. Получаю огромное удовольствие от жизни в России, пожаловаться вообще не на что», — приводит слова Гальченюка matchtv.ru.