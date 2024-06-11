Опубликованы первые фотографии «СКА Арены» после пожара

Возгорание произошло в чаше «СКА Арены», его площадь составила около 225 кв. м. Предварительная причина — неисправность проводки.

Напомним, в апреле был арестован бывший гендиректор «СКА Арены» Игорь Забиран, которого обвиняют в присвоении или растрате, совершённой организованной группой или в особо крупном размере. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до 10 лет.