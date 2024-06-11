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01:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Опубликованы первые фотографии «СКА Арены» после пожара

Появились первые кадры спортивного комплекса «СКА Арена» в Санкт-Петербурге после пожара, произошедшего в ночь с 8 на 9 июня.

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Возгорание произошло в чаше «СКА Арены», его площадь составила около 225 кв. м. Предварительная причина — неисправность проводки.

Сумма ущерба устанавливается, предварительно пострадали поверхность арены, часть трибуны и видеобортики.

Напомним, в апреле был арестован бывший гендиректор «СКА Арены» Игорь Забиран, которого обвиняют в присвоении или растрате, совершённой организованной группой или в особо крупном размере. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до 10 лет.

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что сейчас проходят переговоры с владельцами «СКА Арены» касательно продолжения игры армейского клуба на стадионе в следующих сезонах КХЛ.

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