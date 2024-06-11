Опубликованы первые фотографии «СКА Арены» после пожара
Появились первые кадры спортивного комплекса «СКА Арена» в Санкт-Петербурге после пожара, произошедшего в ночь с 8 на 9 июня.
СКАКХЛ: таблица и календарь
Появились первые кадры спортивного комплекса «СКА Арена» в Санкт-Петербурге после пожара, произошедшего в ночь с 8 на 9 июня.
Возгорание произошло в чаше «СКА Арены», его площадь составила около 225 кв. м. Предварительная причина — неисправность проводки.
Сумма ущерба устанавливается, предварительно пострадали поверхность арены, часть трибуны и видеобортики.
Напомним, в апреле был арестован бывший гендиректор «СКА Арены» Игорь Забиран, которого обвиняют в присвоении или растрате, совершённой организованной группой или в особо крупном размере. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до 10 лет.
Председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что сейчас проходят переговоры с владельцами «СКА Арены» касательно продолжения игры армейского клуба на стадионе в следующих сезонах КХЛ.