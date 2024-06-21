Буре: «Все шаги в ЦСКА продуманы. Цели у нас, как всегда, самые высокие»

«Никакой тревоги нет, у нас все продумано. Мы часто встречаемся и с президентом, и с руководителем “Роснефти” Игорем Ивановичем Сечиным. У нас все шаги продуманы. Ведется огромная работа. Мы двигаемся вперед и цели у нас, как всегда, самые высокие.



Я в ЦСКА пришел в 1977 году и уже в это время у нас были уникальные болельщики. Традиции продолжаются. В ЦСКА самые лучшие болельщики — они всегда нас поддерживали, поддерживают и будут поддерживать. Мы будем рады сделать все возможное, чтобы радовать наших болельщиков. У нас великолепные специалисты, которые будут ребят тренировать после того как они отдохнут.



Как отношусь к тому, что новый сезон будет более протяженным по времени? У нас сезон раньше был 11 месяцев в году. Мы тренировались, играли и жили на базе 11 месяцев в году. Уверен, что ребята справятся», — заявил Буре.