«Барыс» заключил контракт с канадским защитником из НХЛ
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Астанинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Барыс» объявил на своем официальном сайте о переходе канадского защитника Натана Больё.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Астанинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Барыс» объявил на своем официальном сайте о переходе канадского защитника Натана Больё.
Канадец подписал односторонний контракт до 31 мая 2025 года.
«Больё — ярко выраженный габаритный защитник-домосед, который выполняет огромный объем работы в своей зоне, блокирует много бросков и в любой момент готов постоять за себя и партнеров. Мы уверены, что игрок такого калибра прибавит мощи оборонительной линии “Барыса” и передаст свой колоссальный опыт нашим хоккеистам», — заявил генеральный менеджер казахстанского клуба Олег Болякин.
Больё выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Монреаль Канадиенс», «Баффало Сейбрз», «Виннипег Джетс» и «Анахайм Дакс», сыграл 471 матч в регулярном чемпионате и набрал 98 очков (12 шайб + 86 передач). Он завоевал бронзовую медаль на молодежном чемпионате мира 2012 года в составе сборной Канады.
В прошлом сезоне Больё выступал за швейцарский клуб «Клотен».