«Барыс» заключил контракт с канадским защитником из НХЛ

«Больё — ярко выраженный габаритный защитник-домосед, который выполняет огромный объем работы в своей зоне, блокирует много бросков и в любой момент готов постоять за себя и партнеров. Мы уверены, что игрок такого калибра прибавит мощи оборонительной линии “Барыса” и передаст свой колоссальный опыт нашим хоккеистам», — заявил генеральный менеджер казахстанского клуба Олег Болякин.