ЦСКА продлит контракт с защитником Колби Уильямсом | Источник: Чемпионат.com

Уильямс начинал минувший чемпионат КХЛ в «Адмирале», а с середины ноября продолжил его в составе ЦСКА.

В заключительной игре регулярного чемпионата в Мытищах с «Куньлунь Ред Стар» защитник армейцев получил повреждение в первой же смене и не смог продолжить встречу, завершив таким образом весь сезон.

«Вашингтон Кэпиталз» выбрал его на драфте НХЛ 2015 года. Уильямс играл в клубах АХЛ в течение восьми лет. В прошлом сезоне ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина уступил ярославскому «Локомотиву» в пяти матчах.