Три российских хоккеиста с опытом игры в НХЛ перейдут в ЦСКА | Источник: НХЛ

В текущем сезоне 26-летний Гурьянов был обменян в «Флайерз» из «Нэшвилл Предаторз». В регулярном чемпионате НХЛ форвард провёл 18 встреч, в которых набрал 2 (1+1) очка. Результативными действиями после перехода в новую команду он не отметился.

В нынешнем сезоне Просветов 11 раз появлялся на льду в НХЛ, восемь из которых — в старте «Колорадо». В этих встречах он показал статистику в 89,5% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 3,16. В АХЛ Просветов сыграл 20 матчей, в которых одержал 10 побед.