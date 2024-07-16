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11:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Евгений Кузнецов провёл тренировку в США в форме «Трактора»

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Евгений Кузнецов провёл тренировку в США в форме «Трактора».

Трактор
Источник: Соцсети

Форвард сфотографировался с фигуристкой Чандрой Сахни, которая опубликовала фото на своей странице в социальной сети.

Напомним, вчера, 15 июля, «Чемпионату» стало известно, что нападающий Евгений Кузнецов вернётся в Россию и подпишет контракт со СКА. Срок соглашения — четыре года.

С сезона-2013/2014 Кузнецов играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков.

Сейчас у Кузнецова действующий контракт с «Каролиной», который рассчитан до конца сезона-2024/2025. Официально о сделке со СКА будет объявлено после того, как хоккеист решит контрактные вопросы с «Каролиной».

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