Форвард Никита Гуслистов подписал контракт с минским «Динамо» | Источник: Чемпионат.com

Двустороннее соглашение с нападающим рассчитано на два сезона.

22-летний Гуслистов в КХЛ провёл четыре сезона в составе «Северстали». Суммарно на счету нападающего 163 матча, 41 (17+24) очко. 27 января 2021 года в матче «Северстали» со СКА Гуслистов вышел с капитанской нашивкой. Таким образом, в возрасте 18 лет и 242 дней стал самым молодым капитаном в истории КХЛ.

В 2021 году на драфте НХЛ был выбран в седьмом раунде под общим 209-м номером клубом «Каролина Харрикейнз».