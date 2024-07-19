Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
14.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
16.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
19.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
22.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
25.06
Флорида
Эдмонтон
Все события
17:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Форвард Никита Гуслистов подписал контракт с минским «Динамо»

Форвард Никита Гуслистов стал игроком минского «Динамо», сообщает пресс-служба белорусской команды.

Динамо Мн
Северсталь
Форвард Никита Гуслистов подписал контракт с минским «Динамо» | Источник: Чемпионат.com

Двустороннее соглашение с нападающим рассчитано на два сезона.

22-летний Гуслистов в КХЛ провёл четыре сезона в составе «Северстали». Суммарно на счету нападающего 163 матча, 41 (17+24) очко. 27 января 2021 года в матче «Северстали» со СКА Гуслистов вышел с капитанской нашивкой. Таким образом, в возрасте 18 лет и 242 дней стал самым молодым капитаном в истории КХЛ.

В 2021 году на драфте НХЛ был выбран в седьмом раунде под общим 209-м номером клубом «Каролина Харрикейнз».

Напомним, ранее «Северсталь» и минское «Динамо» совершили обмен спортивными правами на хоккеистов. Спортивные права на Гуслистова были переданы минчанам, Череповец получил спортивные права на защитника Джозефа Душака.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Серена Уильямс: когда ты цветная, ты обязана выигрывать больше, чем белый
Российский борец Мамедов принял от МОК приглашение на Олимпиаду
Арбитр объяснил, почему судья дал Англии пенальти в полуфинале ЧЕ
Mundo Deportivo: немецкий судья вывел Англию в финал Евро-2024
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь