«Тут сложно хейтить». Панарин — о возможном переходе Кузнецова в СКА | Источник: Чемпионат.com

— Кузнецова будут хейтить, потому что он едет не в родной Челябинск, а в СКА?

— Кто? Я сам не знаю, куда поеду, когда придёт время. Тут сложно хейтить, — приводит слова Панарина «Матч ТВ».

Воспитанник челябинской хоккейной школы Кузнецов дебютировал в КХЛ именно в команде «Трактор» в сезоне-2009/2010 и сыграл в команде пять сезонов, после чего стал игроком Национальной хоккейной лиги в составе «Вашингтон Кэпиталз». Минувший сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз», набрав в 20 играх 7 (2+5) очков.