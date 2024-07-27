Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
14.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
16.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
19.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
22.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
25.06
Флорида
Эдмонтон
Все события
13:22 (мск), источник: Московский комсомолец

Кузнецов прилетел в Санкт‑Петербург, чтобы завершить переход в СКА

Хоккеист Евгений Кузнецов прилетел в Санкт-Петербург, чтобы подписать контракт со СКА. Об этом сообщил агент Шуми Бабаев.

СКА
Источник: Reuters

«Кузнецов прилетел в Петербург. Думаю, что вопрос с подписанием контракта со СКА решится в ближайшее время», — сообщил Бабаев «Матч ТВ».

Ранее СМИ сообщали, что 32-летний нападающий подпишет с петербургским клубом контракт на четыре года. Кузнецов известен по выступлениям в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз».

Читайте также от «МК Спорт»
Внучка Боярского втиснула пышные формы в тесное бикини
Поражение итальянцев на ЕВРО заставило задуматься о будущем российского ...
Юлия Ефимова показала аппетитные округлости в смелом бикини
Горячо! Яна Кошкина козырнула богатым декольте в коралловом бикини
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь