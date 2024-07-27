Кузнецов прилетел в Санкт‑Петербург, чтобы завершить переход в СКА
Хоккеист Евгений Кузнецов прилетел в Санкт-Петербург, чтобы подписать контракт со СКА. Об этом сообщил агент Шуми Бабаев.
СКА
Хоккеист Евгений Кузнецов прилетел в Санкт-Петербург, чтобы подписать контракт со СКА. Об этом сообщил агент Шуми Бабаев.
«Кузнецов прилетел в Петербург. Думаю, что вопрос с подписанием контракта со СКА решится в ближайшее время», — сообщил Бабаев «Матч ТВ».
Ранее СМИ сообщали, что 32-летний нападающий подпишет с петербургским клубом контракт на четыре года. Кузнецов известен по выступлениям в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз».