Кузнецов прилетел в Санкт‑Петербург, чтобы завершить переход в СКА

«Кузнецов прилетел в Петербург. Думаю, что вопрос с подписанием контракта со СКА решится в ближайшее время», — сообщил Бабаев «Матч ТВ».

Ранее СМИ сообщали, что 32-летний нападающий подпишет с петербургским клубом контракт на четыре года. Кузнецов известен по выступлениям в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз».