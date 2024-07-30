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22:41 (мск), источник: Sport24

Источник: зарплата Кузнецова в СКА составит почти 100 млн рублей за сезон

Стало известно, сколько нападающий Евгений Кузнецов будет зарабатывать в СКА.

СКАКХЛ: таблица и календарь
Стала известна зарплата Кузнецова в СКА — почти 100 млн рублей за сезон | Источник: nhl.com

Ранее стало известно, что Кузнецов со своей семьей прибыл в Санкт‑Петербург.

Недавно 32‑летний нападающий расторг контракт с клубом НХЛ «Каролина» и получил статус неограниченно свободного агента.

«СКА сделает очень красивый ход, который иногда практикуют в НХЛ — например, Сидни Кросби подписывал контракт со средней зарплатой $8,7 млн в год в честь того, что он играет под номером 87. Евгений Кузнецов получит в Питере четырехлетний контракт, средняя зарплата по которому составит 92 млн рублей», — сообщил «Матч ТВ» источник, близкий к ситуации.

Недавно 32‑летний нападающий расторг контракт с клубом НХЛ «Каролина» и получил статус неограниченно свободного агента.

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