Источник: зарплата Кузнецова в СКА составит почти 100 млн рублей за сезон

«СКА сделает очень красивый ход, который иногда практикуют в НХЛ — например, Сидни Кросби подписывал контракт со средней зарплатой $8,7 млн в год в честь того, что он играет под номером 87. Евгений Кузнецов получит в Питере четырехлетний контракт, средняя зарплата по которому составит 92 млн рублей», — сообщил «Матч ТВ» источник, близкий к ситуации.