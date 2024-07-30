Источник: зарплата Кузнецова в СКА составит почти 100 млн рублей за сезон
Стало известно, сколько нападающий Евгений Кузнецов будет зарабатывать в СКА.
СКАКХЛ: таблица и календарь
Стало известно, сколько нападающий Евгений Кузнецов будет зарабатывать в СКА.
Ранее стало известно, что Кузнецов со своей семьей прибыл в Санкт‑Петербург.
Недавно 32‑летний нападающий расторг контракт с клубом НХЛ «Каролина» и получил статус неограниченно свободного агента.
«СКА сделает очень красивый ход, который иногда практикуют в НХЛ — например, Сидни Кросби подписывал контракт со средней зарплатой $8,7 млн в год в честь того, что он играет под номером 87. Евгений Кузнецов получит в Питере четырехлетний контракт, средняя зарплата по которому составит 92 млн рублей», — сообщил «Матч ТВ» источник, близкий к ситуации.
Недавно 32‑летний нападающий расторг контракт с клубом НХЛ «Каролина» и получил статус неограниченно свободного агента.