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18:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Взлетит ли птичка? Какие факторы могут помешать Кузнецову раскрыться в СКА

Далеко не все большие возвращения из НХЛ в Петербург получались успешными — да и впишется ли Евгений в стиль этой команды?

СКА
Евгений Кузнецов перешёл в СКА, чего ждать от Кузнецова в СКА, аналитика, мнение | Источник: Чемпионат.com

Самый тщательно неохраняемый секрет КХЛ закончил своё почти трёхнедельное существование. Презентация Евгения Кузнецова должна пройти с грандиозным размахом, и СКА уже приготовил уникальную для КХЛ линейку атрибутики. Сложно вспомнить случаи, когда новичок оказывался для клуба столь приоритетным, что его номер даже вписывали в эмблему команды. Прямо сейчас мы наблюдаем медовый месяц, где экспертная публика хором уверяет, что этот брак был заключён на небесах.

Вопросы к самому Кузнецову в основном сводятся к тому, как быстро он начнёт доминировать и почему всё-таки не выбрал Челябинск, к которому буквально в прошлом плей-офф обращался с фирменных маек. Однако Евгению надо будет ещё как минимум выйти на лёд, а история больших возвращений в СКА говорит нам, что они не всегда складывались идеально.

СКА возвращал в КХЛ не одного лишь Ковальчука — в первые годы существования лиги в Петербурге играли Зубов, Каспарайтис, Брылин и легионеры с опытом НХЛ (Экман, Чаянек). Эта банда суперстаров во всех смыслах дважды печально отлетала в первых раундах плей-офф, и в 2010-м к вопросу в Петербурге подошли уже серьёзнее. Ещё тем летом в СКА мог оказаться Илья Ковальчук, но выбрал фантастический контракт с «Нью-Джерси».

Впрочем, тогда петербургский клуб подписал Евгения Набокова и Максима Афиногенова, которые вовсе не ехали с ярмарки. Набоков незадолго до того перехода пережил ванкуверский кошмар, но в сезоне НХЛ он выиграл 44 матча и занял четвёртое место в голосовании на «Везину», Афиногенов набрал 61 очко в бедствующей «Атланте». Оба трансфера обернулись чудовищным разочарованием: у Набокова ничего не получилось в СКА, и после пары десятков матчей он вернулся в НХЛ, на прощание подарив мем про пондус. Афиногенов тогда подарил другой мем про «с метра — легко», за три сезона в СКА Безумный Макс набрал 53 очка.

У ЕВГЕНИЯ НАБОКОВА В СКА НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ | Источник: РИА "Новости"

Возвращение Ковальчука, с которым теперь будут неизбежно сравнивать историю Кузнецова, тоже сложно назвать безоблачным. Кови мощно ворвался в лигу, сделав два дубля в сентябрьских матчах, а потом увял. «Мы видим довольно очевидные вещи: мотивация снизилась, нет конкуренции, уровень соперников низок. Одна шайба в декабре, две — в январе (обе в пустые ворота, одна даже не побывала в сетке), 15 за 39 игр», — писали коллеги со Sports.ru в январе 2014-го.

Можно сказать, что в СКА Ковальчук всё-таки выиграл два Кубка Гагарина, но волшебного ореола вокруг снайпера, который вернулся в Россию в расцвете сил, уже не было. В первом чемпионском плей-офф внимание на себя больше оттянула тройка Шипачёва. Во втором кубковом походе у СКА была команда с игроками сборной в четвёртом звене, да ещё и на фоне резко упавшего уровня сопротивления в лиге — здесь оценивать игру Ковальчука уже становится сложнее. Кроме того, в 2016-м Илья попал в опалу во время плей-офф — ходили слухи, что Ковальчук мог уехать в новорождённый на тот момент «Куньлунь».

В общем, истории, где звёздный энхаэловец на белом коне въезжал в петербургские палаты и сразу же начинал гарцевать, найти сложно. Даже пребывание Павла Дацюка в СКА теперь может запомниться словами про «капитана ротацию». Все эти риски просто невозможно не учитывать при возвращении Кузнецова, а ведь есть и ещё один фактор: нынешний стиль СКА — это прямая противоположность тому, во что Кузнецов играет, и тому, что он вообще хочет видеть на льду.

«Хоккей поворачивается к тому, что как на работу приходим, выбросили, забросили… Не говорю, что мы так играем, но всё идет к тому, что “беги, беги”, а куда беги? Как курица без головы. Такой хоккей сейчас», — говорил форвард ещё в октябре 2019-го. Показательно, что стилевые разногласия возникли у Кузнецова с Питером Лавиолеттом, который ставит на вертикальный хоккей и активный прессинг.

Конечно, можно сказать, что в НХЛ Евгений полноценно заиграл при признанном короле построения обороны Барри Тротце, который ещё и вернул его на позицию центра. Однако Тротц давно заслужил репутацию одного из самых справедливых тренеров по отношению к игрокам, человека, который умеет выстраивать коммуникацию так, чтобы все были довольны. Хоккей того чемпионского «Вашингтона» сильно зависел от прессинга, но всё-таки в атаке руки у форвардов были развязаны — и можно представить, что тренер искал индивидуальный подход к человеку, приезда которого «столичные» ждали четыре года.

Кузнецов в своём нынешнем состоянии — это свободный художник, который играет тогда, когда хочет. Было видно, насколько форварду уже всё обрыдло в «Вашингтоне» даже после смены Лавиолетта, и требовалась уже чисто психологическая перезагрузка. В этом плане показательны первые моменты после обмена в «Каролину»: улыбка на всех фото, заряженность на тренировках, пять очков в семи матчах после дебюта. Но потом форварда будто бы придавил максимально прямолинейный стиль Бриндамора — два очка в следующих 13 матчах, четвёртое звено в играх плей-офф.

Источник: ХК "Каролина Харрикейнс"

Хоккей СКА прямо сейчас — это один из самых простых стилей в КХЛ. В него не смогли полноценно вписаться многие технари, лучше всего в Петербурге в прошлом сезоне раскрылись Глотов и Алистров, которые играют скорее от своей энергии, чем от чистой техники. В хоккей с обилием бросков, с постоянным требованием прессинга не вписался Гусев, посреди плей-офф в запас попал Жафяров. Легче здесь было Толчинскому и Грицюку — у них как минимум была «школа» Хартли. А Кузнецов, получается, возвращается примерно от того, от чего и уезжал.

При этом неприкасаемых в СКА нет. Несмотря на все популярные мифы, в НХЛ отправка в запас высокооплачиваемого игрока — это сенсация и показатель совсем уж плохой игры на протяжении долгого времени. Терпеливостью главный тренер петербургской команды, как известно, не отличается. Даже тот же Грицюк, переход которого стал главной трансферной Санта-Барбарой прошлого сезона, какой-то момент грел скамейку перед тем, как раскрыться во второй половине регулярки.

СКА привык работать простыми, резкими и размашистыми шагами — как в плане трансферов, так и в игровом плане. Сейчас же в руки петербургского клуба попадает тонкий инструмент, который настроить смогли не все.

Родион Власов

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