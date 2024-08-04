Пресс-атташе команд из системы «Салавата Юлаева» погиб в зоне СВО

Хизбуллин работал пресс-атташе в «Толпаре», выступающем в Молодежной хоккейной лиге, а также в женском хоккейной клубе «Агидель». Всего он проработал в системе «Салавата Юлаева» более 15 лет. Осенью 2022 года подписал контракт и отправился в зону СВО добровольцем.
«Его всегда знали как доброго и отзывчивого человека, настоящего профессионала своего дела. Он был нашим другом и товарищем, его уважали игроки, сотрудники, персонал клуба. За долгие годы работы он стал большой частью нашей хоккейной семьи. Хоккейный клуб “Салават Юлаев” выражает соболезнования родным и близким Эдуарда. Скорбим», — говорится в сообщении клуба.