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16:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Пресс-атташе команд из системы «Салавата Юлаева» погиб в зоне СВО

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Пресс-атташе команд из системы уфимского «Салавата Юлаева» Эдуард Хизбуллин погиб в бою в зоне СВО, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Салават Юлаев
Источник: ХК Салават Юлаев/ВКонтакте

Хизбуллин работал пресс-атташе в «Толпаре», выступающем в Молодежной хоккейной лиге, а также в женском хоккейной клубе «Агидель». Всего он проработал в системе «Салавата Юлаева» более 15 лет. Осенью 2022 года подписал контракт и отправился в зону СВО добровольцем.

«Его всегда знали как доброго и отзывчивого человека, настоящего профессионала своего дела. Он был нашим другом и товарищем, его уважали игроки, сотрудники, персонал клуба. За долгие годы работы он стал большой частью нашей хоккейной семьи. Хоккейный клуб “Салават Юлаев” выражает соболезнования родным и близким Эдуарда. Скорбим», — говорится в сообщении клуба.

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