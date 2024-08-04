Пресс-атташе команд из системы «Салавата Юлаева» погиб в зоне СВО

Хизбуллин работал пресс-атташе в «Толпаре», выступающем в Молодежной хоккейной лиге, а также в женском хоккейной клубе «Агидель». Всего он проработал в системе «Салавата Юлаева» более 15 лет. Осенью 2022 года подписал контракт и отправился в зону СВО добровольцем.