«Ак Барс» с минимальным счётом обыграл «Куньлунь» на турнире в Санкт-Петербурге

Победу одержала казанская команда с минимальным счётом 1:0.
Первые два периода команды обошлись без заброшенных шайб. В третьей двадцатиминутке Семён Терехов с передач Даниила Журавлёва и Алексея Марченко открыл счёт во встрече. Как оказалось, эта шайба стала единственной в матче.
На следующей встрече в рамках Турнира имени Николая Пучкова «Ак Барс» сыграет с череповецкой «Северсталью» 23 августа. «Куньлунь Ред Стар» встретится с олимпийской сборной России 24 августа. Обе игры состоятся в 15:00 мск.
«Ак Барс» в прошедшем сезоне по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял четвёртое место в таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф казанцы уступили «Автомобилисту».