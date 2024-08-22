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«Ак Барс» с минимальным счётом обыграл «Куньлунь» на турнире в Санкт-Петербурге

Сегодня, 22 августа, на турнире в Санкт-Петербурге прошёл матч между «Ак Барсом» и китайским «Куньлунь Ред Стар».

Источник: ХК "Ак Барс"

Победу одержала казанская команда с минимальным счётом 1:0.

Первые два периода команды обошлись без заброшенных шайб. В третьей двадцатиминутке Семён Терехов с передач Даниила Журавлёва и Алексея Марченко открыл счёт во встрече. Как оказалось, эта шайба стала единственной в матче.

На следующей встрече в рамках Турнира имени Николая Пучкова «Ак Барс» сыграет с череповецкой «Северсталью» 23 августа. «Куньлунь Ред Стар» встретится с олимпийской сборной России 24 августа. Обе игры состоятся в 15:00 мск.

«Ак Барс» в прошедшем сезоне по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял четвёртое место в таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф казанцы уступили «Автомобилисту».