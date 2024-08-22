«Трактор» отыгрался с 2:4 в концовке матча с «Локомотивом», но уступил по буллитам

На 14-й минуте первого периода Ярослав Лихачёв с передач Даниила Тесанова и Александра Волкова открыл счёт во встрече. На последней минуте периода Никита Тертышный с передач Владимира Ткачёва и Артёма Щучинова восстановил равенство в счёте.