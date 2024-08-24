Форвард «Локомотива» ответил на вопрос о влиянии Радулова на раздевалку команды

— Что нового привнёс Александр Радулов в раздевалку «Локомотива»?

— Пока не замечаю, что Радулов что-то сильно поменял. В принципе, у нас и так всё неплохо в ней было, но я уверен, что Александр принесёт ещё больше энергии и драйва в коллектив.