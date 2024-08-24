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Форвард «Локомотива» ответил на вопрос о влиянии Радулова на раздевалку команды

Нападающий «Локомотива» Даниил Бут ответил на вопрос о влиянии нападающего ярославского клуба Александра Радулова на раздевалку команды.

Источник: HCLOKOMOTIV.RU

— Что нового привнёс Александр Радулов в раздевалку «Локомотива»?
 — Пока не замечаю, что Радулов что-то сильно поменял. В принципе, у нас и так всё неплохо в ней было, но я уверен, что Александр принесёт ещё больше энергии и драйва в коллектив.

— Игорь Никитин много воспитывает молодых хоккеистов?
Никитин со всеми хоккеистами много разговаривает и взаимодействует, не только с молодыми. Моя задача — слушать и выполнять. Он, как и любой тренер, требовательный, — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Отметим, что в двух матчах «Локомотива» на Кубке Блинова в Омске Радулов отметился двумя результативными передачами.