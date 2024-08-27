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Кузнецов забросил шайбу и помог СКА обыграть «Северсталь»

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов забросил свою первую шайбу за СКА и помог петербургской команде обыграть череповецкую «Северсталь» в матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова.

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге во вторник, завершилась со счетом 5:3 (2:2, 2:1, 1:0) в пользу СКА. Кузнецов отличился на 7-й минуте матча, также у хозяев шайбы забросили Сергей Андронов (5-я и 60-я минуты), Владимир Алистров (23) и Михаил Воробьев (33). У гостей голами отметились Александр Скоренов (2), Егор Степанов (8) и Алексей Кручинин (33).

В другом матче турнира во вторник китайский «Куньлунь Ред Стар» переиграл «Сочи» — 5:2 (1:0, 1:2, 3:0).

После победы над «Северсталью» СКА вышел в лидеры таблицы, набрав 6 очков. В заключительном матче на турнире СКА сыграет с олимпийской сборной России.