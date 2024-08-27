Кузнецов забросил шайбу и помог СКА обыграть «Северсталь»

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге во вторник, завершилась со счетом 5:3 (2:2, 2:1, 1:0) в пользу СКА. Кузнецов отличился на 7-й минуте матча, также у хозяев шайбы забросили Сергей Андронов (5-я и 60-я минуты), Владимир Алистров (23) и Михаил Воробьев (33). У гостей голами отметились Александр Скоренов (2), Егор Степанов (8) и Алексей Кручинин (33).