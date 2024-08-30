«Спартак» по буллитам обыграл «Динамо» в матче Кубка мэра Москвы по хоккею

Основное время и овертайм завершились со счетом 3:3. Заброшенными шайбами в составе «Спартака» отметились Даниил Иванов (17-я минута), Шэйн Принс (26) и Павел Порядин (55). У «Динамо» отличились Артем Михеев (6) и Седрик Пакетт (38, 51). В серии штрафных бросков «Спартак» оказался сильнее со счетом 2:1, победный буллит реализовал Герман Рубцов.
Иванов забросил первую шайбу за «Спартак». Встречу посетил 10 471 зритель — это новый рекорд посещаемости матча на Кубке мэра Москвы. Предыдущий рекорд был установлен в 2023 году — на матче открытия Кубка мэра Москвы между московскими ЦСКА и «Динамо» присутствовали 8 173 зрителя.
В стартовом матче турнира ЦСКА со счетом 3:2 по буллитам обыграл подмосковный «Витязь». В Кубке мэра Москвы принимают участие 6 команд, которые разбиты на две группы. Победители групп сыграют в финале турнира. Команды, занявшие вторые места, встретятся в игре за 3-е место. Худшие коллективы групп сыграют в матче за 5-е место.
В группе с «Динамо» и «Спартаком» выступает екатеринбургский «Автомобилист», с ЦСКА и «Витязем» — нижегородское «Торпедо». 30 августа пройдут матчи «Торпедо» — «Витязь» и «Динамо» — «Автомобилист». Днем позже состоятся игры ЦСКА — «Торпедо» и «Спартак» — «Автомобилист». Турнир завершится 1 сентября.
Действующим победителем турнира является «Спартак».