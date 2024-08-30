«Спартак» по буллитам обыграл «Динамо» в матче Кубка мэра Москвы по хоккею

В стартовом матче турнира ЦСКА со счетом 3:2 по буллитам обыграл подмосковный «Витязь». В Кубке мэра Москвы принимают участие 6 команд, которые разбиты на две группы. Победители групп сыграют в финале турнира. Команды, занявшие вторые места, встретятся в игре за 3-е место. Худшие коллективы групп сыграют в матче за 5-е место.