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Московское «Динамо» одержало первую победу в сезоне КХЛ

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Московское «Динамо» со счетом 3:1 обыграло череповецкую «Северсталь» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в присутствии 5 820 зрителей.

Источник: https://vk.com/dynamo_ru

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Антон Слепышев (20-я минута), Артем Ильенко (23) и Бреннан Менелл (42). У проигравших отличился Кирилл Пилипенко (33).

«Динамо» одержало первую победу в стартовавшем сезоне КХЛ, в первом матче московская команда на своем льду проиграла китайскому клубу «Куньлунь Ред Стар» (1:3). «Северсталь» в стартовой для себя встрече в гостях победила нижегородское «Торпедо» (3:0). В следующем матче «Динамо» 10 сентября на выезде встретится с тольяттинской «Ладой», череповецкий клуб двумя днями ранее проведет гостевую встречу с «Куньлунем».

В других матчах игрового дня омский «Авангард» дома обыграл нижнекамский «Нефтехимик» (4:2), екатеринбургский «Автомобилист» победил новосибирскую «Сибирь» (4:0), «Адмирал» из Владивостока в гостях проиграл «Куньлуню» (4:5 в овертайме), челябинский «Трактор» на выезде справился с казахстанским «Барысом» (4:1). «Трактор» одержал первую победу под руководством канадца Бенуа Гру, возглавившего клуб в мае.

Динамо М
3:1
1:0, 1:1, 1:0
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 1
6.09.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 5820 зрителей
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Андрей Козырев
Вратари
Максим Моторыгин
Александр Самойлов
(Александр Самойлов)
1-й период
08:53
Даниил Пыленков
16:37
Максим Комтуа
19:06
Антон Слепышев
(Джордан Уил)
2-й период
20:32
Марк Барберио
22:27
Артем Ильенко
(Даниил Пыленков, Игорь Ожиганов)
23:07
Александр Самойлов
24:01
Игорь Ожиганов
25:42
Алексей Кручинин
32:33
Кирилл Пилипенко
3-й период
41:47
Никита Коростелев
41:55
Бреннан Менелл
(Никита Гусев)
50:25
Командный штраф
Статистика
6
Штрафное время
10
5
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит