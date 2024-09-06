Московское «Динамо» одержало первую победу в сезоне КХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Антон Слепышев (20-я минута), Артем Ильенко (23) и Бреннан Менелл (42). У проигравших отличился Кирилл Пилипенко (33).
«Динамо» одержало первую победу в стартовавшем сезоне КХЛ, в первом матче московская команда на своем льду проиграла китайскому клубу «Куньлунь Ред Стар» (1:3). «Северсталь» в стартовой для себя встрече в гостях победила нижегородское «Торпедо» (3:0). В следующем матче «Динамо» 10 сентября на выезде встретится с тольяттинской «Ладой», череповецкий клуб двумя днями ранее проведет гостевую встречу с «Куньлунем».
В других матчах игрового дня омский «Авангард» дома обыграл нижнекамский «Нефтехимик» (4:2), екатеринбургский «Автомобилист» победил новосибирскую «Сибирь» (4:0), «Адмирал» из Владивостока в гостях проиграл «Куньлуню» (4:5 в овертайме), челябинский «Трактор» на выезде справился с казахстанским «Барысом» (4:1). «Трактор» одержал первую победу под руководством канадца Бенуа Гру, возглавившего клуб в мае.