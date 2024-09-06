Московское «Динамо» одержало первую победу в сезоне КХЛ

«Динамо» одержало первую победу в стартовавшем сезоне КХЛ, в первом матче московская команда на своем льду проиграла китайскому клубу «Куньлунь Ред Стар» (1:3). «Северсталь» в стартовой для себя встрече в гостях победила нижегородское «Торпедо» (3:0). В следующем матче «Динамо» 10 сентября на выезде встретится с тольяттинской «Ладой», череповецкий клуб двумя днями ранее проведет гостевую встречу с «Куньлунем».