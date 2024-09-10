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Квартальнов после 2:5 со «Спартаком»: «Полное разочарование — ощущение, что минское “Динамо” было из другой лиги»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:5).

Источник: Sport24

"Очень много дали сопернику уважения, знаете. Они — хорошие ребята, и играть мы с ними не хотим — ни бороться, ничего не надо было делать. Это тот момент, которого не должно быть, нужно выходить и играть.

Наверное, технический брак был, если посмотреть на прием-передачу, голы такие пропускали — нас больше, соперника меньше, проходит передача и идет бросок. Полное разочарование — такое ощущение, что два периода мы были из другой лиги.

Во втором периоде перестали играть. Во-первых, удаления были, вопросов нет — и шестой полевой, и другие удаления нас прибили. Но в атаке надо играть, заставлять соперник силенки тратить, нельзя просто так кататься. А мы все им отдали, соперник что хотел, то и делал. Вот это меня беспокоит", — приводятся слова Квартальнова на сайте лиги.

Спартак
5:2
0:2, 4:0, 1:0
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
9.09.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 3932 зрителя
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Патрик Рибар
Андрей Кареев
1-й период
01:06
Дмитрий Вишневский
07:37
Диллон Дюбе
(Вадим Шипачев, Джордан Гросс)
12:29
Даниил Орлов
12:39
Роман Горбунов
(Ксавье Уэлле)
16:16
Николас Мелош
19:10
Джордан Гросс
2-й период
24:02
Роман Горбунов
24:49
Михаил Мальцев
(Дмитрий Вишневский, Андрей Миронов)
28:58
Командный штраф
31:08
Джош Брук
31:41
Иван Морозов
32:50
Михаил Мальцев
(Адам Ружичка)
36:57
Адам Ружичка
(Александр Пашин)
37:47
Павел Порядин
(Иван Морозов)
3-й период
43:26
Михаил Мальцев
(Иван Морозов, Егор Савиков)
45:41
Роман Горбунов
56:41
Дмитрий Вишневский
Статистика
8
Штрафное время
12
6
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит