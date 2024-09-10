Квартальнов после 2:5 со «Спартаком»: «Полное разочарование — ощущение, что минское “Динамо” было из другой лиги»

"Очень много дали сопернику уважения, знаете. Они — хорошие ребята, и играть мы с ними не хотим — ни бороться, ничего не надо было делать. Это тот момент, которого не должно быть, нужно выходить и играть.
Наверное, технический брак был, если посмотреть на прием-передачу, голы такие пропускали — нас больше, соперника меньше, проходит передача и идет бросок. Полное разочарование — такое ощущение, что два периода мы были из другой лиги.
Во втором периоде перестали играть. Во-первых, удаления были, вопросов нет — и шестой полевой, и другие удаления нас прибили. Но в атаке надо играть, заставлять соперник силенки тратить, нельзя просто так кататься. А мы все им отдали, соперник что хотел, то и делал. Вот это меня беспокоит", — приводятся слова Квартальнова на сайте лиги.