Квартальнов после 2:5 со «Спартаком»: «Полное разочарование — ощущение, что минское “Динамо” было из другой лиги»

Во втором периоде перестали играть. Во-первых, удаления были, вопросов нет — и шестой полевой, и другие удаления нас прибили. Но в атаке надо играть, заставлять соперник силенки тратить, нельзя просто так кататься. А мы все им отдали, соперник что хотел, то и делал. Вот это меня беспокоит", — приводятся слова Квартальнова на сайте лиги.