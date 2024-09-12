СКА проиграл третий из четырёх матчей на старте сезона, уступив всухую дома «Трактору»

На восьмой минуте третьей двадцатиминутки Максим Шабанов открыл счёт во встрече. На 12-й минуте периода Виталий Кравцов с передачи Максима Шабанова удвоил преимущество гостей. В конце заключительного игрового отрезка основного времени Максим Шабанов установил окончательный счёт в игре, оформив дубль.