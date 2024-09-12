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СКА проиграл третий из четырёх матчей на старте сезона, уступив всухую дома «Трактору»

В Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором СКА принимал челябинский «Трактор».

Источник: https://vk.com/ska

Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Первые два периода обошлись без заброшенных шайб.

На восьмой минуте третьей двадцатиминутки Максим Шабанов открыл счёт во встрече. На 12-й минуте периода Виталий Кравцов с передачи Максима Шабанова удвоил преимущество гостей. В конце заключительного игрового отрезка основного времени Максим Шабанов установил окончательный счёт в игре, оформив дубль.

Отметим, что для армейского клуба это поражение стало третьим в четырёх матчей с начала сезона.

В следующем матче СКА сыграет дома с «Ладой» 15 сентября. «Трактор» встретится в гостях с ХК «Сочи» сентября.

СКА
0:3
0:0, 0:0, 0:3
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
12.09.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 12285 зрителей
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Бенуа Гру
Вратари
Артемий Плешков
Закари Фукале
2-й период
34:33
Илья Карпухин
3-й период
47:49
Максим Шабанов
(Виталий Кравцов)
51:01
Виталий Кравцов
(Максим Шабанов)
57:21
Максим Шабанов
(Владимир Ткачев, Закари Фукале)
Статистика
0
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит