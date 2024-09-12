Три очка Голдобина помогли «Спартаку» победить «Динамо» в московском дерби

На девятой минуте второго периода Николай Голдобин с передач Ивана Морозова и Павла Порядина восстановил равенство в счёте. На 17-й минуте периода Иван Морозов с передач Николая Голдобина и Егора Савикова вывел «Спартак» вперёд. На последней минуте второй двадцатиминутки Павел Порядин с передач Андрея Локтионова и Николая Голдобина сделал счёт 3:1.