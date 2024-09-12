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Три очка Голдобина помогли «Спартаку» победить «Динамо» в московском дерби

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Спартак» в московском дерби принимал «Динамо».

Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

На 13-й минуте первого периода Эрик О’Делл с передач Никиты Гусева и Бреннана Менелла открыл счёт в матче.

На девятой минуте второго периода Николай Голдобин с передач Ивана Морозова и Павла Порядина восстановил равенство в счёте. На 17-й минуте периода Иван Морозов с передач Николая Голдобина и Егора Савикова вывел «Спартак» вперёд. На последней минуте второй двадцатиминутки Павел Порядин с передач Андрея Локтионова и Николая Голдобина сделал счёт 3:1.

На 18-й минуте третьего периода Седрик Пакетт с передач Эрика О’Делла и Бреннана Менелла сократил отставание «Динамо» до минимума. На последней минуте периода Адам Ружичка с передач Егора Савикова и Андрея Миронова установил окончательный счёт во встрече.

Спартак
4:2
0:1, 3:0, 1:1
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
12.09.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 5014 зрителей
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Алексей Кудашов
Вратари
Патрик Рибар
Максим Моторыгин
1-й период
11:56
Андрей Локтионов
12:58
Эрик О`Делл
(Бреннан Менелл, Никита Гусев)
2-й период
27:28
Командный штраф
28:18
Николай Голдобин
(Павел Порядин, Иван Морозов)
33:06
Александр Беляев
36:52
Иван Морозов
(Егор Савиков, Николай Голдобин)
37:51
Артем Михеев
37:51
Артем Михеев
39:46
Павел Порядин
(Андрей Локтионов, Николай Голдобин)
3-й период
57:06
Седрик Пакетт
(Эрик О`Делл, Бреннан Менелл)
59:17
Адам Ружичка
(Егор Савиков, Андрей Миронов)
Статистика
4
Штрафное время
27
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Раводин
(Россия, Московская область)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит