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9 причин, почему СКА отвратительно стартовал

Не верим в оправдания.

Источник: Петр Ковалев/ТАСС

СКА проиграл три из четырех матчей на старте сезона КХЛ. Команда Романа Ротенберга набрала всего три очка и занимает девятое место на Западе. Хуже выступают только победитель регулярки-2023/24 московское «Динамо» (там тоже спад и вратарские проблемы) и «Сочи» (сыграли на два матча меньше).

Что же не получается у СКА? Важно напомнить контекст: летом Ротенберг позвал в команду буквально всех доступных статусных игроков. Евгений Кузнецов и Никита Зайцев приехали из НХЛ, Михаил Григоренко и Сергей Плотников — из ЦСКА. СКА так тяжело вписывался в потолок зарплат, что Арсений Грицюк в пять раз сократил зарплату.

Источник: Петр Ковалев/ТАСС

Пока этот сильный состав сбоит.

1. Ротенберг бесконечно экспериментирует, но не находит идеал

Мы отслеживали положение Евгения Кузнецова в команде: тот был капитаном в отсутствие Никишина, но всегда выходил в третьем звене. Там у него постоянно появлялись новые партнеры. На матч с «Трактором» Кузнецов поднялся во вторую тройку — с ним вышли Арсений Грицюк и Валентин Зыков.

Игра у них не получилась, хотя Грицюк остается лучшим бомбардиром СКА (4 очка, 2+2) за все сыгранные матчи, а Зыков много забивал на предсезонке. В команде нет ни одной стабильно выступающей связки. Ротенберг говорит, что все комментарии о ротации звеньев пишутся из-за бугра. Вот только это реальность, с которой главный тренер СКА почему-то не может смириться.

Высококлассных игроков в команде даже слишком много, но именами матчи не выигрываются.

2. Ставка на Кузнецова и Зайцева не работает

Кстати, об именах. Очевидно, что в построении игры СКА Ротенберг сделал ставку на Зайцева и Кузнецова. Это замечалось еще по предсезонке. В регулярке-2024/25 Зайцев проводит на льду в среднем по 19 минут и появляется на все важные отрезки. Кузнецов ранее часто выходил вместе с ним: они передавали шайбу друг другу и выстраивали комбинации.

В матче с «Локомотивом» (0:2) Зайцев и Кузнецов устроили драку. СКА получил меньшинство, в котором пропустил первую шайбу.

Тот же матч с «Локомотивом»: Зайцев толкнул в борт нападающего Иванова и заработал пятиминутное удаление. Счет стал 0:2, а времени отыграться не оставалось.

Оба лидируют в команде по штрафным минутам: у Зайцева — 7, у Кузнецова — 6. Оба идут с общим минусовым показателем полезности (по −1). Кузнецов забил «Металлургу», но это очко стало его единственным после возвращения в КХЛ. С «Трактором» их с Зайцевым разводили по сменам — там Евгений собирал минусы вместе с восстановившимся Никишиным (у обоих по −2).

Источник: Максим Константинов/ТАСС

Ротенберг высказался: «Ребята приехали из НХЛ, нужно время. Надо дать им кайфануть от хоккея». Кайфовать пока уж точно не получается.

3. СКА — худшая команда по результативности среди всех, кто провел по четыре матча

За эти игры набралось всего семь шайб. Из-за поражений вышла и отрицательная разница (-4). В двух играх подряд атака СКА не забросила вообще ничего.

В игре с «Локомотивом» на третий период не вышли Михаил Григоренко, Сергей Андронов и Сергей Толчинский. Их суммарная зарплата в сезоне-2024/25 — 152 млн. Только СКА может позволить себе резервистов с таким окладом. В этот момент «Северсталь» и «Сочи» даже не дотягиваются до пола зарплат.

Источник: Максим Константинов/ТАСС

Вопросы по игровому времени возникали у хоккеистов СКА и на предсезонке. Во время матча с «Северсталью» (5:3) Михаил Воробьев отметил, что часть игроков долго сидит. Ответ Романа: «Это я буду решать, Миша». Ротенберг странно распоряжается временем не только у полевых. Он стабильно меняет вратарей после двух шайб — это уже приводило к предсезонному срыву Артемия Плешкова.

Источник: РИА "Новости"

4. Вокруг СКА стало слишком много того, что напрямую не связано с игрой

Что первое приходит в голову, когда думаем о тренировках в клубе? Новый тренер-дзюдоист, звонок из «Флориды» (им якобы понравилась задумка), а теперь и фотография Романа с поясом. Не отрицаем — методики из дзюдо вполне могут сработать в будущем. Но это другой вид спорта — СКА же еще хоккейный.

5. Сила соперников в данной ситуации — это не объяснение результатов

СКА проиграл «Металлургу» (4:5 ОТ), а вроде бы скромный «Нефтехимик» дважды его обыграл (2:0 и 3:2). СКА проиграл «Трактору» (0:3), а с ним выстояли «Автомобилист» (3:2) и «Салават» (2:1 Б). Лишь «Локомотив» из всех соперников СКА идет по турниру без потерь, но и с ним подбор игроков позволяет бороться.

6. СКА — один из худших клубов лиги по реализации большинства (10%)

Мы бы не обратили на такую статистику никакого внимания, но клуб сам продвигал нововведения и показывал интересное. На предсезонке выпускали пять нападающих — Василий Глотов разыгрывал шайбу с синей линии. В официальных матчах СКА не всегда доводит розыгрыш большинства даже до броска.

И это становится решающим фактором, который прямо влияет на поражения. В матче с «Локомотивом» игроки СКА полторы минуты разыгрывали большинство 5 на 3 в третьем периоде. Опасности не создали и счет не сравняли.

7. СКА подводит и то, что раньше работало без сбоев

В регулярке-2023/24 команда была третьей по надежности в меньшинстве (83%). На этом выигрывались матчи, а еще игроки СКА убегали в быстрые отрывы и забивали (10 голов) в таком формате. Так выглядит меньшинство СКА на старте нового сезона: 60% надежности, 4 гола с 10 попыток у соперников.

Хуже по этому показателю выступает только «Сибирь» (50%, 6 из 12). Если СКА не выправит меньшинство, результаты станут еще катастрофичнее. Весь вопрос состоит не только в необязательных удалениях — Зайцева и Кузнецова мы уже упоминали. Игроки СКА удаляются реже, чем это происходит во многих командах лиги. Проблема, что для команды опасно даже одно удаление.

8. В отдельных эпизодах СКА действительно не везет

Не было бы штанги на последних секундах основного времени в игре с «Металлургом» — получилось бы уже две победы.

Не сотворил бы Зак Фукале чудо-спасение при счете 0:0 — развитие игры с «Трактором» могло бы пойти совсем по-другому.

Зависимость от случайностей в любом случае ведет СКА к неудачам. Сильная команда в принципе не должна рефлексировать по поводу таких ситуаций. Они возникают и в матчах без участия команды Ротенберга. Это частности, которых легко можно избежать — больше давить, создавать и показывать креатив. Прямо сейчас СКА как раз не хватает нестандартного подхода и решений.

9. Ротенберг списывает все на систему подготовки: якобы разгоняться рано

Он проговаривает: «Посмотрите на турнирную таблицу, есть команды, которые выбирают вариант выиграть все матчи в сентябре. Такая подготовка, это их право, мы это тоже уважаем. У нас другая система подготовки».

Похоже на очередное оправдание на фоне неудачных результатов: любые поражения всегда объяснимы чем-то, кроме собственных недоработок. Эта проблема относится не только к СКА, но особенно проявляется у этого клуба.

Источник: Мария Дмитриенко/ТАСС

Вспомните вылет СКА от «Автомобилиста» (1−4) во втором раунде плей-офф-2023/24. Тот же Ротенберг тогда ссылался на судейские решения, травмы ключевых игроков и неопытную молодежь в составе. Сейчас его разъяснения после каждой игры сопровождаются похожей риторикой: новорожденная команда, травмированные лидеры, вратарские чудеса у соперников.

Кажется, даже игроки СКА с такой позицией не согласны. Выступление Кузнецова после матча с «Трактором» (0:3) подчеркивает всю боль: «Вроде атаковали‑атаковали, но КПД на ноль во втором матче подряд. Они терпели и забили, а мы отыграться не смогли». Сказал он и о себе: «Не хотелось бы искать отговорки. Мне надо добавлять. Но что‑то пока ни туда ни сюда».

Ни туда ни сюда — подходящая характеристика всей сентябрьской игры СКА. И это восприятие не изменится даже после возможной второй победы над «Ладой» — единственной командой, с которой СКА добился хотя бы какого-то результата (3:1).

Автор: Александр Плеханов

СКА
0:3
0:0, 0:0, 0:3
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
12.09.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 12285 зрителей
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Бенуа Гру
Вратари
Артемий Плешков
Закари Фукале
2-й период
34:33
Илья Карпухин
3-й период
47:49
Максим Шабанов
(Виталий Кравцов)
51:01
Виталий Кравцов
(Максим Шабанов)
57:21
Максим Шабанов
(Владимир Ткачев, Закари Фукале)
Статистика
0
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит