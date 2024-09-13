9 причин, почему СКА отвратительно стартовал

Игра у них не получилась, хотя Грицюк остается лучшим бомбардиром СКА (4 очка, 2+2) за все сыгранные матчи, а Зыков много забивал на предсезонке. В команде нет ни одной стабильно выступающей связки. Ротенберг говорит, что все комментарии о ротации звеньев пишутся из-за бугра. Вот только это реальность, с которой главный тренер СКА почему-то не может смириться.