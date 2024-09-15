СКА прервал серию поражений в КХЛ, обыграв «Ладу» в овертайме

Шайбами в составе команды победителей отметились Иван Демидов, Марат Хайруллин и Михаил Григоренко. 18-летний Демидов мог оформить дубль, но после видеопросмотра его шайбу отменили. Отменили одну шайбу и у «Лады». Точные броски в составе тольяттинцев на счету Андрея Алтыбармакяна, Владислава Сёмина и Никиты Попугаева. Основное время матча завершилось ничьёй, в овертайме победу одержали хоккеисты СКА со счётом 4:3. Победная шайба на счету Валентина Зыкова.