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СКА прервал серию поражений в КХЛ, обыграв «Ладу» в овертайме

Cегодня, 15 сентября, на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: https://vk.com/ska

Местный СКА обыграл тольяттинскую «Ладу» со счётом 4:3 в овертайме.

Шайбами в составе команды победителей отметились Иван Демидов, Марат Хайруллин и Михаил Григоренко. 18-летний Демидов мог оформить дубль, но после видеопросмотра его шайбу отменили. Отменили одну шайбу и у «Лады». Точные броски в составе тольяттинцев на счету Андрея Алтыбармакяна, Владислава Сёмина и Никиты Попугаева. Основное время матча завершилось ничьёй, в овертайме победу одержали хоккеисты СКА со счётом 4:3. Победная шайба на счету Валентина Зыкова.

СКА прервал серию из двух поражений. В следующем туре команда Романа Ротенберга сыграет в гостях с «Сочи» 19 сентября.

Для «Лады» это поражение стало первым спустя два победных матча. В следующей игре команда Олега Браташа встретится 17 сентября с «Локомотивом» в Ярославле.

СКА
4:3
2:0, 0:1, 1:2
ОТ
Лада
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
15.09.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 12034 зрителя
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Олег Браташ
Вратари
Артемий Плешков
Владислав Подъяпольский
1-й период
01:59
Иван Демидов
(Борна Рендулич, Евгений Кузнецов)
08:31
Марат Хайруллин
(Михаил Воробьев)
09:31
Арсений Коромыслов
19:17
Денис Баранцев
2-й период
26:12
Борна Рендулич
27:27
Андрей Алтыбармакян
(Никита Михайлов, Арсений Коромыслов)
33:02
Арсений Коромыслов
33:54
Андрей Алтыбармакян
38:25
Иван Демидов
38:25
Андрей Алтыбармакян
3-й период
40:12
Михаил Григоренко
(Марат Хайруллин, Александр Никишин)
41:19
Никита Зайцев
46:09
Сергей Сапего
47:45
Владислав Семин
(Андрей Алтыбармакян, Никита Михайлов)
52:38
Никита Попугаев
(Никита Михайлов, Архип Неколенко)
59:22
Андрей Алтыбармакян
Овертайм
60:25
Валентин Зыков
(Марат Хайруллин, Михаил Григоренко)
Статистика
8
Штрафное время
12
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит