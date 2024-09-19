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«Трактор» победил «Нефтехимик» в первом домашнем матче сезона

В Челябинске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал нижнекамский «Нефтехимик».

Источник: PHOTO.KHL.RU

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На пятой минуте первого периода Максим Шабанов открыл счёт во встрече, реализовав штрафной бросок.

На шестой минуте второго периода Дмитрий Жукенов с передач Вячеслава Лещенко и Жан-Себастьена Ди восстановил равенство в счёте. Спустя две минуты Александр Дергачёв с передач Артёма Серикова и Вячеслава Лещенко вывел гостей вперёд.

В начале третьего игрового отрезка Александр Шаров с передачи Владимира Жаркова сделал счёт 2:2. На шестой минуте периода Андрей Светлаков с передач Чарльза Робинсона и Михаила Котляревского во второй раз в игре вывел «Трактор» вперёд.

Трактор
3:2
1:0, 0:2, 2:0
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Неделя 3
19.09.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Бенуа Гру
Олег Леонтьев
Вратари
Закари Фукале
Артем Загидулин
(Артем Загидулин)
1-й период
04:52
Максим Шабанов
11:12
Владислав Леонтьев
2-й период
25:21
Дмитрий Жукенов
(Вячеслав Лещенко, Жан-Себастьян Ди)
26:09
Илья Карпухин
27:23
Александр Дергачев
(Артем Сериков, Вячеслав Лещенко)
34:00
Александр Шаров
3-й период
41:52
Александр Шаров
(Владимир Жарков)
45:04
Андрей Светлаков
(Бадди Робинсон, Михаил Котляревский)
45:04
Командный штраф
49:20
Лука Профака
54:09
Владимир Ткачев
Статистика
6
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Трактор
Нефтехимик
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