«Трактор» победил «Нефтехимик» в первом домашнем матче сезона

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
На пятой минуте первого периода Максим Шабанов открыл счёт во встрече, реализовав штрафной бросок.
На шестой минуте второго периода Дмитрий Жукенов с передач Вячеслава Лещенко и Жан-Себастьена Ди восстановил равенство в счёте. Спустя две минуты Александр Дергачёв с передач Артёма Серикова и Вячеслава Лещенко вывел гостей вперёд.
В начале третьего игрового отрезка Александр Шаров с передачи Владимира Жаркова сделал счёт 2:2. На шестой минуте периода Андрей Светлаков с передач Чарльза Робинсона и Михаила Котляревского во второй раз в игре вывел «Трактор» вперёд.