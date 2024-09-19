«Трактор» победил «Нефтехимик» в первом домашнем матче сезона

В начале третьего игрового отрезка Александр Шаров с передачи Владимира Жаркова сделал счёт 2:2. На шестой минуте периода Андрей Светлаков с передач Чарльза Робинсона и Михаила Котляревского во второй раз в игре вывел «Трактор» вперёд.