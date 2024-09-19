СКА забросил семь шайб и обыграл «Сочи» в КХЛ

Встреча, которая прошла в четверг в Сочи, закончилась победой гостей со счетом 7:4 (3:2, 3:0, 1:2). У победителей шайбы забросили Григорий Кузьмин (7-я минута), Александр Никишин (16), Степан Фальковский (19), Валентин Зыков (28), Захар Бардаков (32) и Иван Демидов (35, 59), на счету которого еще две результативные передачи. В составе хозяев дубль оформил Тимур Хафизов (43, 47), по одному голу на счету Михала Криштофа (5) и Данила Авершина (13).