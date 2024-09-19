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Ротенберг: «На СКА идет серьезное давление. Наиболее сильную команду всегда будут разбирать на микромоменты»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Сочи» (7:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Петербуржцы выиграли вторую игру подряд, а форвард Иван Демидов отметился дублем.

Источник: РИА "Новости"

«Иван Демидов имеет в каждой игре шансы забить три-четыре шайбы, так что нет предела совершенству. И самое главное — не пропустить, потому что у нас в КХЛ есть игроки, которые забивают под 40 и пропускают под 80. С такими очень тяжело выиграть Кубок Гагарина. А Иван еще здорово в обороне отрабатывает. Молодые обязаны лучше всех отрабатывать в обороне, это касается Выдренкова, Демидова, Кола — 2006 года пацан, защитник, выдерживает давление.

Давление на нашу команду идет серьезное каждый день, но наши ребята выдерживают. На самых сильных будут давить, их будут обсуждать в прессе. Наиболее сильную команду всегда будут разбирать на микромоменты. Нам на собраниях не надо даже обсуждать моменты, потому что в интернет выкладывают, например, смены Евгения Евгеньевича Кузнецова.

Это здорово, наша команда прогрессирует и будет добавлять с каждой игрой. Семь голов — достаточно для победы, но будем работать, чтобы счет был лучше с точки зрения обороны. Яркая атака есть, будем работать над тем, чтобы не пропускать», — сказал Ротенберг на послематчевой пресс-конференции.

Сочи
4:7
2:3, 0:3, 2:1
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 3
19.09.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
ДС Большой, 7220 зрителей
Главные тренеры
Сергей Зубов
Роман Ротенберг
Вратари
Сергей Иванов
(Егор Заврагин, Егор Заврагин)
Никита Серебряков
1-й период
01:43
Денис Венгрыжановский
04:54
Михал Криштоф
(Сергей Попов, Семен Ибрагимов)
06:23
Григорий Кузьмин
(Евгений Кузнецов)
12:56
Данил Авершин
(Даниил Сероух, Тимур Хафизов)
15:50
Александр Никишин
(Евгений Кузнецов, Иван Демидов)
18:37
Степан Фальковский
(Иван Демидов)
2-й период
20:48
Михал Криштоф
27:19
Валентин Зыков
(Арсений Грицюк, Степан Фальковский)
31:11
Захар Бардаков
(Степан Фальковский)
34:58
Иван Демидов
(Евгений Кузнецов, Григорий Кузьмин)
38:53
Арсений Грицюк
3-й период
42:54
Тимур Хафизов
(Даниил Сероух, Артем Волков)
46:10
Тимур Хафизов
(Даниил Сероух)
58:40
Иван Демидов
Статистика
4
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сочи
СКА
КХЛ: таблица и календарь