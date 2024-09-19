«Иван Демидов имеет в каждой игре шансы забить три-четыре шайбы, так что нет предела совершенству. И самое главное — не пропустить, потому что у нас в КХЛ есть игроки, которые забивают под 40 и пропускают под 80. С такими очень тяжело выиграть Кубок Гагарина. А Иван еще здорово в обороне отрабатывает. Молодые обязаны лучше всех отрабатывать в обороне, это касается Выдренкова, Демидова, Кола — 2006 года пацан, защитник, выдерживает давление.
Давление на нашу команду идет серьезное каждый день, но наши ребята выдерживают. На самых сильных будут давить, их будут обсуждать в прессе. Наиболее сильную команду всегда будут разбирать на микромоменты. Нам на собраниях не надо даже обсуждать моменты, потому что в интернет выкладывают, например, смены Евгения Евгеньевича Кузнецова.
Это здорово, наша команда прогрессирует и будет добавлять с каждой игрой. Семь голов — достаточно для победы, но будем работать, чтобы счет был лучше с точки зрения обороны. Яркая атака есть, будем работать над тем, чтобы не пропускать», — сказал Ротенберг на послематчевой пресс-конференции.
Ротенберг: «На СКА идет серьезное давление. Наиболее сильную команду всегда будут разбирать на микромоменты»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Сочи» (7:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Петербуржцы выиграли вторую игру подряд, а форвард Иван Демидов отметился дублем.
«Иван Демидов имеет в каждой игре шансы забить три-четыре шайбы, так что нет предела совершенству. И самое главное — не пропустить, потому что у нас в КХЛ есть игроки, которые забивают под 40 и пропускают под 80. С такими очень тяжело выиграть Кубок Гагарина. А Иван еще здорово в обороне отрабатывает. Молодые обязаны лучше всех отрабатывать в обороне, это касается Выдренкова, Демидова, Кола — 2006 года пацан, защитник, выдерживает давление.
Сергей Зубов
Роман Ротенберг
Сергей Иванов
(Егор Заврагин, Егор Заврагин)
Никита Серебряков
01:43
Денис Венгрыжановский
04:54
Михал Криштоф
(Сергей Попов, Семен Ибрагимов)
06:23
Григорий Кузьмин
(Евгений Кузнецов)
12:56
Данил Авершин
(Даниил Сероух, Тимур Хафизов)
15:50
Александр Никишин
(Евгений Кузнецов, Иван Демидов)
18:37
Степан Фальковский
(Иван Демидов)
20:48
Михал Криштоф
27:19
Валентин Зыков
(Арсений Грицюк, Степан Фальковский)
31:11
Захар Бардаков
(Степан Фальковский)
34:58
Иван Демидов
(Евгений Кузнецов, Григорий Кузьмин)
38:53
Арсений Грицюк
42:54
Тимур Хафизов
(Даниил Сероух, Артем Волков)
46:10
Тимур Хафизов
(Даниил Сероух)
58:40
Иван Демидов
4
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит