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СКА одержал третью победу подряд, переиграв в гостях «Торпедо»

Сегодня, 21 сентября, на льду стадиона «Нагорный» в Нижнем Новгороде состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: https://vk.com/ska

Местное «Торпедо» уступило СКА со счётом 3:4.

Шайбами в составе петербуржской команды отметились Сергей Толчинский, Сергей Плотников, оформивший дубль, и Григорий Кузьмин. У «Торпедо» отличились Владислав Фирстов, оформивший дубль, и Максим Летунов.

Для СКА эта победа стала третьей подряд. Ранее команда Романа Ротенберга обыграла «Ладу» (4:3 ОТ) и «Сочи» (7:4). В следующем матче СКА сыграет дома с «Авангардом» 23 сентября.

«Торпедо» проиграло четвёртую встречу подряд. В следующем матче нижегородцы сыграют с «Куньлунем» 24 сентября на выезде.

Торпедо
3:4
2:0, 0:2, 1:2
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 3
21.09.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Роман Ротенберг
Вратари
Иван Кульбаков
Артемий Плешков
1-й период
04:48
Владислав Фирстов
06:31
Антон Силаев
11:28
Владислав Фирстов
(Никита Артамонов, Максим Летунов)
12:51
Арсений Грицюк
2-й период
21:39
Иван Выдренков
23:43
Владимир Алистров
28:29
Сергей Толчинский
29:14
Марат Хайруллин
34:07
Сергей Толчинский
(Захар Бардаков, Марат Хайруллин)
35:48
Сергей Плотников
(Степан Фальковский)
3-й период
42:50
Сергей Плотников
(Владимир Алистров)
52:07
Григорий Кузьмин
(Степан Фальковский)
55:32
Максим Летунов
(Никита Артамонов, Вячеслав Войнов)
Статистика
8
Штрафное время
12
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Торпедо
СКА
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