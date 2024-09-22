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ЦСКА уступил «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата КХЛ

ЦСКА в овертайме уступил «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Хоккеисты московского ЦСКА на выезде в овертайме проиграли владивостокскому «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая во Владивостоке, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе армейцев шайбы забросили Денис Гурьянов (14-я минута) и Прохор Полтапов (47). У «Адмирала» отличились Иван Муранов (30) и Дмитрий Завгородний (44, 64).

ЦСКА располагается на третьей строчке турнирной таблицы Западной конференции, набрав 10 очков. «Адмирал» идет на пятом месте на Востоке с 9 очками.

В следующем матче ЦСКА 24 сентября на выезде сыграет с хабаровским «Амуром», «Адмирал» в этот же день примет подмосковный «Витязь».

Адмирал
3:2
0:1, 1:0, 1:1
ОТ
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 3
22.09.2024, 10:00 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 5520 зрителей
Главные тренеры
Леонид Тамбиев
Илья Воробьев
Вратари
Василий Демченко
Иван Просветов
1-й период
08:47
Виталий Абрамов
12:03
Иван Муранов
13:58
Денис Гурьянов
(Иван Дроздов, Никита Седов)
17:05
Егор Афанасьев
2-й период
20:00
Дмитрий Саморуков
22:09
Иван Просветов
25:26
Егор Петухов
29:10
Иван Муранов
(Артем Николаев)
3-й период
43:14
Дмитрий Завгородний
(Джованни Фьоре, Василий Демченко)
46:11
Прохор Полтапов
(Дмитрий Саморуков)
46:48
Артем Николаев
51:35
Виталий Абрамов
52:41
Павел Шэн
56:16
Иван Дроздов
57:52
Степан Старков
57:52
Прохор Полтапов
Овертайм
63:41
Дмитрий Завгородний
(Либор Шулак, Джек Родуолд)
Статистика
13
Штрафное время
14
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Раводин
(Россия, Московская область)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
ЦСКА
Адмирал
КХЛ: таблица и календарь