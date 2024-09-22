ЦСКА уступил «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Встреча, прошедшая во Владивостоке, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе армейцев шайбы забросили Денис Гурьянов (14-я минута) и Прохор Полтапов (47). У «Адмирала» отличились Иван Муранов (30) и Дмитрий Завгородний (44, 64).