ЦСКА уступил «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Хоккеисты московского ЦСКА на выезде в овертайме проиграли владивостокскому «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая во Владивостоке, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе армейцев шайбы забросили Денис Гурьянов (14-я минута) и Прохор Полтапов (47). У «Адмирала» отличились Иван Муранов (30) и Дмитрий Завгородний (44, 64).
ЦСКА располагается на третьей строчке турнирной таблицы Западной конференции, набрав 10 очков. «Адмирал» идет на пятом месте на Востоке с 9 очками.
В следующем матче ЦСКА 24 сентября на выезде сыграет с хабаровским «Амуром», «Адмирал» в этот же день примет подмосковный «Витязь».