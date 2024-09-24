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«Автомобилист» нанёс «Нефтехимику» четвёртое поражение подряд

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и «Автомобилистом».

Источник: Чемпионат.com

Победу одержали гости со счётом 2:1.

В середине первого периода голом в меньшинстве счёт открыл нападающий «Автомобилиста» Кёртис Валк, которому ассистировал Сергей Зборовский. В концовке первого периода при игре в формате 5×3 счёт сравнял форвард «Нефтехимика» Александр Дергачёв с передач Артёма Серикова и Андрея Белозёрова. Во втором периоде Ник Эберт вновь вывел гостей вперёд. Ему ассистировали Владимир Кузнецов и Брукс Мэйсек. Этот гол оказался победным в матче.

Таким образом, «Нефтехимик» потерпел четвёртое поражение подряд, «Автомобилист» одержал третью победу кряду.

Нефтехимик
1:2
1:1, 0:1, 0:0
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
24.09.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена
Главные тренеры
Олег Леонтьев
Николай Заварухин
Вратари
Артем Загидулин
Евгений Аликин
1-й период
07:37
Андрей Обидин
08:33
Кертис Волк
(Сергей Зборовский)
12:10
Булат Шафигуллин
12:40
Ник Меркли
17:46
Брукс Мэйсек
18:14
Андрей Обидин
18:31
Александр Дергачев
(Артем Сериков, Андрей Белозеров)
2-й период
22:42
Андрей Обидин
35:06
Ник Эберт
(Владимир Кузнецов, Брукс Мэйсек)
3-й период
58:03
Анатолий Голышев
Статистика
2
Штрафное время
12
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Антон Прокуратов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нефтехимик
Автомобилист
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