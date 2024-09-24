«Автомобилист» нанёс «Нефтехимику» четвёртое поражение подряд

В середине первого периода голом в меньшинстве счёт открыл нападающий «Автомобилиста» Кёртис Валк, которому ассистировал Сергей Зборовский. В концовке первого периода при игре в формате 5×3 счёт сравнял форвард «Нефтехимика» Александр Дергачёв с передач Артёма Серикова и Андрея Белозёрова. Во втором периоде Ник Эберт вновь вывел гостей вперёд. Ему ассистировали Владимир Кузнецов и Брукс Мэйсек. Этот гол оказался победным в матче.