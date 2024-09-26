Буцаев вспомнил слова Чингисхана, комментируя победу в дебютном матче на посту главного тренера «Барыса»

— Сегодня здорово Никита сыграл в воротах. В принципе, игроки создали достаточно голевых моментов, чтобы увеличить счет. Но есть, как есть. Мы этому рады. Мы забили на один гол больше соперников. Этого достаточно для того, чтобы в копилку записать два очка.