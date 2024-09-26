Буцаев вспомнил слова Чингисхана, комментируя победу в дебютном матче на посту главного тренера «Барыса»

— Всегда приятно одерживать победу. Тем более, это первая домашняя победа. Вторая победа команды. Непростая игра, понимали, что потребуется много эмоций, много терпения, характера. Поэтому ребята сегодня молодцы. Сегодня они действительно были командой. Сыграли друг за друга и добились успеха, хоть и с минимальным преимуществом.
— Согласны ли Вы с мнением Сергея Зубова, что лучше проиграть 5:6, чем 0:1?
— Сегодня здорово Никита сыграл в воротах. В принципе, игроки создали достаточно голевых моментов, чтобы увеличить счет. Но есть, как есть. Мы этому рады. Мы забили на один гол больше соперников. Этого достаточно для того, чтобы в копилку записать два очка.
— Удалось ли Вам со всеми игроками уже познакомиться?
— Наверное, невозможно за 48 часов познакомиться со всеми, со всеми переговорить. Понятно, что всё в процессе. Огромная благодарность помощникам, которые дают нужную информацию о качествах каждого игрока. Думаю, что с каждым днем будем больше понимать, кто на что способен, и кого как использовать.
— Дважды получив игровое преимущество в большинстве наши игроки удалялись. Не хватило хладнокровия?
— Нарушили правила. Постараемся, чтобы таких моментов больше не было. Ещё раз повторюсь, что за 48 часов кардинально что-то изменить невозможно. Попробовали сегодня с утра перед игрой сделать какие-то сочетания, но получилось так, как получилось.
— Ваша команда очень мало забивает: лишь 9 голов в девяти матчах. Это аномалия при таком составе? Не смущало ли это, когда вы принимали «Барыс»?
— Знаете, я никогда не боялся трудностей. Поэтому повторю знаменитую фразу Чингисхана: «Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей». Какие‑то другие слова тут неуместны, — приводит слова Буцаева сайт «Барыса».