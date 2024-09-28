Хоккеист СКА Кузнецов пропустит два месяца из-за травмы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Нападающий петербургского клуба Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Евгений Кузнецов пропустит два месяца из-за травмы, полученной в матче с череповецкой «Северсталью». Об этом сообщил главный тренер команды Роман Ротенберг в своем Telegram-канале.
Встреча с «Северсталью» прошла 27 сентября в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев (8:5). Кузнецов досрочно завершил игру в первом периоде.
«После проведенного обследования выяснилось, что травма, полученная нашим лидером Евгением Кузнецовым, оказалась достаточно серьезной, — написал Ротенберг. — На то, чтобы вернуться в строй, у Кузи уйдет примерно два месяца. Мы разработали детальный план его восстановления, на каждом этапе с Женей будут работать врачи и тренеры по ОФП. Мы не будем форсировать подготовку — нам и всей лиге нужен полностью здоровый Кузя, который сможет показывать свое мастерство на 100%. Женя — лучший игрок в КХЛ, лидер команды и на льду, и в раздевалке, не сомневаюсь, что вместе с командой его возвращения ждут болельщики всех команд, не только СКА».
«Конечно же, для нас это большая потеря, но, как я вчера сказал, все ребята сыграли за нашего Кузю, мы посвятили ему победу, в дальнейшем тоже будем побеждать в том числе и за него. Искренне желаю Жене здоровья и скорейшего выздоровления, с нетерпением ждем его полного восстановления и возвращения на лед», — заключил главный тренер петербургского клуба.
Кузнецову 32 года, он перешел в СКА перед началом сезона, подписав контракт на четыре года. В составе петербургской команды нападающий провел девять матчей в регулярном чемпионате КХЛ, забросив одну шайбу и сделав четыре результативные передачи. В прошлом сезоне Кузнецов выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина», которая в июле выставила россиянина на безусловный драфт отказов с целью расторжения соглашения. С 2014 года форвард играл за «Вашингтон», вместе с которым выиграл Кубок Стэнли (2018). Со сборной России Кузнецов дважды стал чемпионом мира (2012, 2014).
СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. На счету команды 13 очков по итогам 9 матчей. В следующей игре петербургский клуб 29 сентября сыграет на своем льду против китайского клуба «Куньлунь Ред Стар».