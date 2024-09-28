Хоккеист СКА Кузнецов пропустит два месяца из-за травмы

«После проведенного обследования выяснилось, что травма, полученная нашим лидером Евгением Кузнецовым, оказалась достаточно серьезной, — написал Ротенберг. — На то, чтобы вернуться в строй, у Кузи уйдет примерно два месяца. Мы разработали детальный план его восстановления, на каждом этапе с Женей будут работать врачи и тренеры по ОФП. Мы не будем форсировать подготовку — нам и всей лиге нужен полностью здоровый Кузя, который сможет показывать свое мастерство на 100%. Женя — лучший игрок в КХЛ, лидер команды и на льду, и в раздевалке, не сомневаюсь, что вместе с командой его возвращения ждут болельщики всех команд, не только СКА».