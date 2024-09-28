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Хоккеист СКА Кузнецов пропустит два месяца из-за травмы

Игрок получил повреждение во встрече с «Северсталью».

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Нападающий петербургского клуба Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Евгений Кузнецов пропустит два месяца из-за травмы, полученной в матче с череповецкой «Северсталью». Об этом сообщил главный тренер команды Роман Ротенберг в своем Telegram-канале.

Встреча с «Северсталью» прошла 27 сентября в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев (8:5). Кузнецов досрочно завершил игру в первом периоде.

«После проведенного обследования выяснилось, что травма, полученная нашим лидером Евгением Кузнецовым, оказалась достаточно серьезной, — написал Ротенберг. — На то, чтобы вернуться в строй, у Кузи уйдет примерно два месяца. Мы разработали детальный план его восстановления, на каждом этапе с Женей будут работать врачи и тренеры по ОФП. Мы не будем форсировать подготовку — нам и всей лиге нужен полностью здоровый Кузя, который сможет показывать свое мастерство на 100%. Женя — лучший игрок в КХЛ, лидер команды и на льду, и в раздевалке, не сомневаюсь, что вместе с командой его возвращения ждут болельщики всех команд, не только СКА».

«Конечно же, для нас это большая потеря, но, как я вчера сказал, все ребята сыграли за нашего Кузю, мы посвятили ему победу, в дальнейшем тоже будем побеждать в том числе и за него. Искренне желаю Жене здоровья и скорейшего выздоровления, с нетерпением ждем его полного восстановления и возвращения на лед», — заключил главный тренер петербургского клуба.

Кузнецову 32 года, он перешел в СКА перед началом сезона, подписав контракт на четыре года. В составе петербургской команды нападающий провел девять матчей в регулярном чемпионате КХЛ, забросив одну шайбу и сделав четыре результативные передачи. В прошлом сезоне Кузнецов выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина», которая в июле выставила россиянина на безусловный драфт отказов с целью расторжения соглашения. С 2014 года форвард играл за «Вашингтон», вместе с которым выиграл Кубок Стэнли (2018). Со сборной России Кузнецов дважды стал чемпионом мира (2012, 2014).

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. На счету команды 13 очков по итогам 9 матчей. В следующей игре петербургский клуб 29 сентября сыграет на своем льду против китайского клуба «Куньлунь Ред Стар».

СКА
8:5
5:2, 3:1, 0:2
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
27.09.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 12156 зрителей
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Андрей Козырев
Вратари
Артемий Плешков
(Никита Серебряков)
Александр Самойлов
(Константин Шостак)
1-й период
06:21
Марат Хайруллин
06:52
Никита Коростелев
(Данил Аймурзин, Кирилл Пилипенко)
07:03
Валентин Зыков
07:25
Руслан Абросимов
(Иван Подшивалов)
08:33
Михаил Воробьев
(Андрей Педан, Сергей Толчинский)
12:00
Иван Демидов
(Андрей Педан, Энтони Деанджело)
13:23
Владимир Алистров
(Энтони Деанджело, Андрей Педан)
14:55
Марат Хайруллин
(Михаил Воробьев, Иван Выдренков)
19:14
Тимофей Давыдов
2-й период
22:34
Степан Фальковский
28:20
Валентин Зыков
(Энтони Деанджело, Данила Галенюк)
29:38
Валентин Зыков
29:38
Марк Барберио
34:24
Кирилл Пилипенко
(Данил Аймурзин, Михаил Ильин)
36:25
Василий Глотов
(Андрей Педан, Валентин Зыков)
39:18
Арсений Грицюк
(Василий Глотов)
39:46
Михаил Григоренко
3-й период
47:18
Данил Аймурзин
(Михаил Ильин)
51:33
Валентин Зыков
51:33
Валентин Зыков
54:50
Адам Лишка
(Кирилл Пилипенко)
Статистика
33
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Эдуард Метальников
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Северсталь
КХЛ: таблица и календарь