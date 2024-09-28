Трентон
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Спартак» во второй раз в сезоне КХЛ обыграл ЦСКА

Красно-белые победили в овертайме со счетом 3:2.

Источник: PHOTO.KHL.RU

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 3:2 в овертайме обыграл столичный ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в присутствии 10 140 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Андрей Миронов (8-я минута), Герман Рубцов (47) и Николай Голдобин (63). У проигравших отличились Иван Дроздов (40) и Руслан Исхаков (50).

Бывший нападающий «Спартака» Дроздов забросил шайбу на последней секунде второго периода. Выступавший с 2011 года за московское «Динамо» и перешедший в межсезонье в «Спартак» защитник Миронов забросил вторую шайбу в сезоне. Оба раза он отличился в играх против ЦСКА. «Спартак» 5 сентября обыграл ЦСКА со счетом 4:2.

Спартак
3:2
1:0, 0:1, 1:1
ОТ
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
28.09.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 10140 зрителей
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Илья Воробьев
Вратари
Дмитрий Николаев
Иван Просветов
1-й период
07:50
Андрей Миронов
(Ансель Галимов, Шейн Принс)
2-й период
20:29
Иван Просветов
26:14
Никита Охотюк
28:18
Никита Охотюк
32:47
Кристиан Ярош
39:59
Иван Дроздов
(Владислав Каменев)
3-й период
46:00
Герман Рубцов
(Роман Бычков, Егор Филин)
49:44
Руслан Исхаков
(Павел Карнаухов)
57:55
Андрей Миронов
Овертайм
62:28
Николай Голдобин
(Михаил Мальцев)
Статистика
2
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Спартак
ЦСКА
КХЛ: таблица и календарь