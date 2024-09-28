«Спартак» во второй раз в сезоне КХЛ обыграл ЦСКА

Бывший нападающий «Спартака» Дроздов забросил шайбу на последней секунде второго периода. Выступавший с 2011 года за московское «Динамо» и перешедший в межсезонье в «Спартак» защитник Миронов забросил вторую шайбу в сезоне. Оба раза он отличился в играх против ЦСКА. «Спартак» 5 сентября обыграл ЦСКА со счетом 4:2.