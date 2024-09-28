«Спартак» во второй раз в сезоне КХЛ обыграл ЦСКА

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 3:2 в овертайме обыграл столичный ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в присутствии 10 140 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Андрей Миронов (8-я минута), Герман Рубцов (47) и Николай Голдобин (63). У проигравших отличились Иван Дроздов (40) и Руслан Исхаков (50).
Бывший нападающий «Спартака» Дроздов забросил шайбу на последней секунде второго периода. Выступавший с 2011 года за московское «Динамо» и перешедший в межсезонье в «Спартак» защитник Миронов забросил вторую шайбу в сезоне. Оба раза он отличился в играх против ЦСКА. «Спартак» 5 сентября обыграл ЦСКА со счетом 4:2.