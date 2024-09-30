Ларионов выразил поддержку Буцаеву и болельщикам «Барыса»

В понедельник «Барыс» дома проиграл «Торпедо» (1:10) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это поражение стало повторением клубного антирекорда астанинцев. «Барыс» проводил третий матч под руководством Буцаева.
«Новый тренер — это непростое время для команды, им нужна поддержка. Всегда очень обидно и неприятно дома проигрывать крупно, но это игра, это хоккей. Хочется, чтобы не судили слишком свою команду. Так устроена жизнь, хочу поблагодарить болельщиков “Барыса”, которые остались до конца», — сказал Ларионов на пресс-конференции, трансляция которой проводилась на YouTube-канале «Барыса».
«Я тоже проигрывал 1:10, когда был игроком “Ванкувера”. Это не самое лучшее время, когда проигрываешь с таким счетом. Но завтра будет новый день, и, надеюсь, он принесет солнце. Новый тренер Слава Буцаев пообщается с командой. Считаю, что это надо пережить. Сезон достаточно длинный, есть время, чтобы это исправить. Мои слова поддержки любителям хоккея, которые приходят на игры, — важно не отворачиваться от команды, чтобы игроки понимали свою ответственность перед теми людьми, кто приходит на стадион», — добавил он.