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Ларионов выразил поддержку Буцаеву и болельщикам «Барыса»

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов выразил поддержку возглавляющему астанинский «Барыс» Вячеславу Буцаеву после поражения со счетом 1:10.

Источник: Спорт РИА Новости

В понедельник «Барыс» дома проиграл «Торпедо» (1:10) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это поражение стало повторением клубного антирекорда астанинцев. «Барыс» проводил третий матч под руководством Буцаева.

«Новый тренер — это непростое время для команды, им нужна поддержка. Всегда очень обидно и неприятно дома проигрывать крупно, но это игра, это хоккей. Хочется, чтобы не судили слишком свою команду. Так устроена жизнь, хочу поблагодарить болельщиков “Барыса”, которые остались до конца», — сказал Ларионов на пресс-конференции, трансляция которой проводилась на YouTube-канале «Барыса».

«Я тоже проигрывал 1:10, когда был игроком “Ванкувера”. Это не самое лучшее время, когда проигрываешь с таким счетом. Но завтра будет новый день, и, надеюсь, он принесет солнце. Новый тренер Слава Буцаев пообщается с командой. Считаю, что это надо пережить. Сезон достаточно длинный, есть время, чтобы это исправить. Мои слова поддержки любителям хоккея, которые приходят на игры, — важно не отворачиваться от команды, чтобы игроки понимали свою ответственность перед теми людьми, кто приходит на стадион», — добавил он.

Барыс
1:10
1:2, 0:5, 0:3
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
30.09.2024, 17:30 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 4691 зритель
Главные тренеры
Вячеслав Буцаев
Игорь Ларионов
Вратари
Никита Бояркин
(Юхан Маттссон)
Иван Бочаров
1-й период
03:49
Сергей Гончарук
07:29
Евгений Свечников
09:10
Алихан Омирбеков
09:43
Дмитрий Кагарлицкий
(Максим Летунов, Никита Артамонов)
12:23
Никита Артамонов
(Владислав Фирстов)
14:42
Антон Бурдасов
(Майкл Маклауд, Кирилл Панюков)
18:22
Уилл Батчер
2-й период
28:29
Михаил Орлов
(Дмитрий Кагарлицкий, Маркус Филлипс)
32:20
Майкл Маклауд
32:20
Китон Томпсон
32:45
Михаил Абрамов
(Богдан Конюшков, Маркус Филлипс)
33:40
Бобби Линч
(Кирилл Кирсанов)
34:33
Никита Шавин
(Никита Артамонов, Максим Летунов)
39:22
Михаил Орлов
39:43
Денис Почивалов
(Никита Шавин, Китон Томпсон)
3-й период
43:07
Дмитрий Бреус
44:13
Уэйд Эллисон
44:13
Уэйд Эллисон
45:40
Самат Данияр
47:32
Майкл Маклауд
47:32
Майкл Маклауд
47:52
Сергей Гончарук
(Маркус Филлипс, Богдан Конюшков)
53:42
Владислав Фирстов
(Максим Летунов, Михаил Орлов)
54:58
Евгений Свечников
(Никита Шавин, Денис Почивалов)
57:32
Михаил Орлов
57:59
Денис Почивалов
Статистика
16
Штрафное время
14
6
Игра в большинстве
7
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
1
Судейская бригада
Главный судья
Денис Бондарь
(Россия, Магнитогорск)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Барыс
Торпедо
КХЛ: таблица и календарь