Ларионов выразил поддержку Буцаеву и болельщикам «Барыса»

«Я тоже проигрывал 1:10, когда был игроком “Ванкувера”. Это не самое лучшее время, когда проигрываешь с таким счетом. Но завтра будет новый день, и, надеюсь, он принесет солнце. Новый тренер Слава Буцаев пообщается с командой. Считаю, что это надо пережить. Сезон достаточно длинный, есть время, чтобы это исправить. Мои слова поддержки любителям хоккея, которые приходят на игры, — важно не отворачиваться от команды, чтобы игроки понимали свою ответственность перед теми людьми, кто приходит на стадион», — добавил он.