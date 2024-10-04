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«Это было классно, честно!» Ротенберг — о том, что трибуны в Минске свистели ему

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над минским «Динамо» (3:0) рассказал об отношении к свисту в свой адрес.

Источник: Чемпионат.com

— Вас трижды показали на медиакубе за матч, трибуны вас приветствовали свистом, вы даже улыбнулись. Как вы к этому относитесь?

 — Есть люди, которые вообще ничего не делают в жизни. Их никто не приветствует, их никто не знает. Как неуловимый Джо, который никому не нужен. Благодарен, что болельщики знают нашу команду, значит, мы работаем. На нас пришло 15 тысяч человек. Давайте посмотрим, на какие команды в Минске столько приходит? Сколько было с «Адмиралом»?

— 11 112.

 — Тоже хорошо. А до этого?

— 15 086.

 — Дай бог, на каждой игре будет 15 086. Если посмотреть статистику, то у нас аншлаг на каждой выездной игре. Значит, наш хоккей интересен. Благодарен всем болельщикам за эмоции. Это было классно, честно! Просто сумасшедшие эмоции, когда вся арена проявляет эмоции. По атмосфере это была лучшая игра в сезоне. Даже нам есть чему поучиться, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Динамо Мн
0:3
0:1, 0:1, 0:1
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
3.10.2024, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15006 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Роман Ротенберг
Вратари
Андрей Тихомиров
(Андрей Тихомиров)
Артемий Плешков
1-й период
00:26
Василий Глотов
(Арсений Грицюк, Александр Никишин)
03:31
Джош Брук
12:17
Арсений Грицюк
16:32
Вадим Шипачев
2-й период
29:06
Арсений Грицюк
(Валентин Зыков, Данила Галенюк)
30:21
Командный штраф
3-й период
40:59
Вадим Шипачев
40:59
Вадим Шипачев
41:45
Валентин Зыков
48:17
Артемий Плешков
52:50
Сергей Плотников
55:07
Виталий Пинчук
58:45
Василий Глотов
Статистика
12
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
6
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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