«Это было классно, честно!» Ротенберг — о том, что трибуны в Минске свистели ему

— Есть люди, которые вообще ничего не делают в жизни. Их никто не приветствует, их никто не знает. Как неуловимый Джо, который никому не нужен. Благодарен, что болельщики знают нашу команду, значит, мы работаем. На нас пришло 15 тысяч человек. Давайте посмотрим, на какие команды в Минске столько приходит? Сколько было с «Адмиралом»?