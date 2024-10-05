ЦСКА уступил «Трактору» в домашнем матче КХЛ, не сумев забить во второй игре подряд

«Трактор» одержал четвертую победу подряд и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 18 очков в 12 матчах. ЦСКА идет четвертым на Западе, имея в активе 15 очков после 13 встреч. В прошлом матче армейцы уступили дома магнитогорскому «Металлургу» со счетом 0:7.