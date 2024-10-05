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ЦСКА уступил «Трактору» в домашнем матче КХЛ, не сумев забить во второй игре подряд

Челябинская команда победила со счетом 4:0.

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА проиграл челябинскому «Трактору» со счетом 0:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе гостей шайбы забросили Никита Тертышный (18-я минута), Бадди Робинсон (31, 52) и Марсель Ибрагимов (47).

«Трактор» одержал четвертую победу подряд и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 18 очков в 12 матчах. ЦСКА идет четвертым на Западе, имея в активе 15 очков после 13 встреч. В прошлом матче армейцы уступили дома магнитогорскому «Металлургу» со счетом 0:7.

В следующем матче подопечные Ильи Воробьева 8 октября примут уфимский «Салават Юлаев», «Трактор» днем позднее на домашней площадке сыграет с владивостокским «Адмиралом».

ЦСКА
0:4
0:1, 0:1, 0:2
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
5.10.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена
Главные тренеры
Илья Воробьев
Бенуа Гру
Вратари
Иван Просветов
Закари Фукале
1-й период
04:20
Виталий Абрамов
04:20
Виталий Кравцов
17:45
Никита Тертышный
(Виталий Кравцов, Владимир Ткачев)
2-й период
30:20
Бадди Робинсон
(Максим Шабанов, Данил Юртайкин)
3-й период
46:00
Марсель Ибрагимов
(Владимир Жарков)
52:30
Бадди Робинсон
(Григорий Дронов)
Статистика
2
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
ЦСКА
Трактор
КХЛ: таблица и календарь