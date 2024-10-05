ЦСКА уступил «Трактору» в домашнем матче КХЛ, не сумев забить во второй игре подряд

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА проиграл челябинскому «Трактору» со счетом 0:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе гостей шайбы забросили Никита Тертышный (18-я минута), Бадди Робинсон (31, 52) и Марсель Ибрагимов (47).
«Трактор» одержал четвертую победу подряд и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 18 очков в 12 матчах. ЦСКА идет четвертым на Западе, имея в активе 15 очков после 13 встреч. В прошлом матче армейцы уступили дома магнитогорскому «Металлургу» со счетом 0:7.
В следующем матче подопечные Ильи Воробьева 8 октября примут уфимский «Салават Юлаев», «Трактор» днем позднее на домашней площадке сыграет с владивостокским «Адмиралом».