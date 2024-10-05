«Северсталь» обыграла СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Северсталь» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, череповчане набрали 14 очков в 13 матчах. СКА — третий на Западе с 15 очками после 13 встреч. В следующем матче «Северсталь» примет минское «Динамо» 8 октября, СКА днем ранее на выезде сыграет с ярославским «Локомотивом».