«Металлург» обыграл «Спартак» и одержал третью победу подряд в КХЛ

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин провел 500-й матч в КХЛ и стал 10-м тренером, который достиг этого рубежа. Рекорд по числу матчей в КХЛ в качестве главного тренера принадлежит Дмитрию Квартальнову, возглавляющему минское «Динамо» (893 матча).