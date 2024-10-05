«Металлург» обыграл «Спартак» и одержал третью победу подряд в КХЛ

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» в гостях со счетом 5:2 обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт».
В составе победителей шайбы забросили Павел Акользин (4-я, 59-я минуты), Никита Михайлис (7, 38) и Даниил Вовченко (45). у «Спартака» отличились Адам Ружичка (30) и Шэйн Принс (35).
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин провел 500-й матч в КХЛ и стал 10-м тренером, который достиг этого рубежа. Рекорд по числу матчей в КХЛ в качестве главного тренера принадлежит Дмитрию Квартальнову, возглавляющему минское «Динамо» (893 матча).
«Металлург» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 12 очков в 13 играх. Победа над «Спартаком» стала для команды из Магнитогорска третьей подряд. В следующем матче «Металлург» 8 октября примет московское «Динамо».
«Спартак» идет вторым на Западе с 18 очками после 12 встреч. В следующем матче красно-белые дома сыграют с уфимским «Салаватом Юлаевым», встреча пройдет 10 октября.