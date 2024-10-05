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«Металлург» обыграл «Спартак» и одержал третью победу подряд в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу команды из Магнитогорска.

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» в гостях со счетом 5:2 обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт».

В составе победителей шайбы забросили Павел Акользин (4-я, 59-я минуты), Никита Михайлис (7, 38) и Даниил Вовченко (45). у «Спартака» отличились Адам Ружичка (30) и Шэйн Принс (35).

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин провел 500-й матч в КХЛ и стал 10-м тренером, который достиг этого рубежа. Рекорд по числу матчей в КХЛ в качестве главного тренера принадлежит Дмитрию Квартальнову, возглавляющему минское «Динамо» (893 матча).

«Металлург» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 12 очков в 13 играх. Победа над «Спартаком» стала для команды из Магнитогорска третьей подряд. В следующем матче «Металлург» 8 октября примет московское «Динамо».

«Спартак» идет вторым на Западе с 18 очками после 12 встреч. В следующем матче красно-белые дома сыграют с уфимским «Салаватом Юлаевым», встреча пройдет 10 октября.

Спартак
2:5
0:2, 2:1, 0:2
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
5.10.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Мегаспорт
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Андрей Разин
Вратари
Дмитрий Николаев
(Дмитрий Николаев)
Илья Набоков
1-й период
03:22
Павел Акользин
(Люк Джонсон)
06:50
Никита Михайлис
(Валерий Орехов)
09:30
Павел Акользин
2-й период
30:20
Адам Ружичка
(Михал Чайковски)
34:55
Шейн Принс
(Адам Ружичка, Дмитрий Вишневский)
35:50
Даниил Орлов
37:49
Никита Михайлис
(Дмитрий Силантьев, Валерий Орехов)
3-й период
44:10
Даниил Вовченко
(Дмитрий Силантьев, Игорь Гераськин)
58:40
Павел Акользин
Статистика
6
Штрафное время
12
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Спартак
Металлург Мг
КХЛ: таблица и календарь