Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Северстали»

«Обе команды показали яркий хоккей, игра была кость в кость. У нас была потеря концентрации на одну минуту, взяли тайм-аут. Появилась страсть, спортивная злость, создали огромное количество моментов. Надо отдать должное Шостаку, мы много играли против него, это сильный вратарь, сегодня он нас переиграл. “Северсталь” показала яркую игру и где-то была свежее, графики у всех разные. Но когда надо, мы добавляем, играем правильно и самоотверженно. Многие хорошие вещи сегодня увидели.



Череповец — суровый город, у нас раздевалка вместе с молодёжной командой “Алмаз”. Задор молодых ребят перешёл к нашему тренерскому штабу. Но мы не можем так терять концентрацию, 30 секунд, нам забили два гола. Сейчас будем зализывать раны и готовиться к серьёзной битве против лидера КХЛ», — передаёт слова Романа Ротенберга корреспондент «Чемпионата».