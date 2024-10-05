«Обе команды показали яркий хоккей, игра была кость в кость. У нас была потеря концентрации на одну минуту, взяли тайм-аут. Появилась страсть, спортивная злость, создали огромное количество моментов. Надо отдать должное Шостаку, мы много играли против него, это сильный вратарь, сегодня он нас переиграл. “Северсталь” показала яркую игру и где-то была свежее, графики у всех разные. Но когда надо, мы добавляем, играем правильно и самоотверженно. Многие хорошие вещи сегодня увидели.
Череповец — суровый город, у нас раздевалка вместе с молодёжной командой “Алмаз”. Задор молодых ребят перешёл к нашему тренерскому штабу. Но мы не можем так терять концентрацию, 30 секунд, нам забили два гола. Сейчас будем зализывать раны и готовиться к серьёзной битве против лидера КХЛ», — передаёт слова Романа Ротенберга корреспондент «Чемпионата».
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Северстали»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Северстали» со счётом 4:3.
«Обе команды показали яркий хоккей, игра была кость в кость. У нас была потеря концентрации на одну минуту, взяли тайм-аут. Появилась страсть, спортивная злость, создали огромное количество моментов. Надо отдать должное Шостаку, мы много играли против него, это сильный вратарь, сегодня он нас переиграл. “Северсталь” показала яркую игру и где-то была свежее, графики у всех разные. Но когда надо, мы добавляем, играем правильно и самоотверженно. Многие хорошие вещи сегодня увидели.
Андрей Козырев
Роман Ротенберг
Константин Шостак
Артемий Плешков
(Никита Серебряков)
00:55
Энтони Деанджело
10:20
Александр Скоренов
(Владимир Грудинин)
10:55
Алексей Кручинин
(Александр Скоренов, Глеб Иванов)
16:04
Александр Скоренов
(Глеб Иванов)
18:46
Никита Зайцев
19:10
Адам Лишка
19:16
Янни Калдис
21:14
Марк Барберио
25:48
Михаил Воробьев
26:48
Алексей Кручинин
30:22
Василий Глотов
(Арсений Грицюк)
42:30
Командный штраф
57:30
Алексей Кручинин
57:54
Сергей Плотников
(Арсений Грицюк, Энтони Деанджело)
8
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит