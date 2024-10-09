Генеральный менеджер снова стал тренером. Что опять происходит в «Авангарде»

Относительно кандидата на замену ушедшему из «Авангарда» Аверину пока нет новых сведений. Это и не так важно. Его преемник в течение нескольких недель обязательно появится в публичном пространстве. Без куратора сверху такому клубу никак нельзя. Пока же кажется, что уход Курьянова со своего поста стал больше его собственным решением, чем следствием влияния со стороны. Это нормально. Команде, которая находится в сложном турнирном положении, требуется помощь не только в высоких кабинетах, но и на скамейке.