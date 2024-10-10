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«Салават Юлаев» уверенно победил «Спартак», забросив пять шайб

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал уфимский «Салават Юлаев».

Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

На второй минуте первого периода Джош Ливо с передачи Александра Шарова открыл счёт в игре. На третьей минуте периода Михаил Мальцев восстановил равенство в счёте.

На 18-й минуте второго периода Деннис Ян с передач Григория Панина и Артёма Набиева вновь вывел гостей вперёд. Спустя минуту Александр Хмелевски с передач Шелдона Ремпала и Михаила Науменкова сделал счёт 3:1.

В начале третьего периода Джош Ливо с передач Данила Алалыкина и Александра Шарова забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев. На восьмой минуте периода Александр Хмелевски довёл счёт до крупного. На 15-й минуте периода Андрей Локтионов с передач Александра Пашина и Андрея Миронова сделал счёт 2:5.

Спартак
2:5
1:1, 0:2, 1:2
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 6
10.10.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Виктор Козлов
Вратари
Патрик Рибар
Александр Самонов
1-й период
01:19
Джош Ливо
(Александр Шаров)
02:59
Михаил Мальцев
06:19
Нэйтан Тодд
19:16
Владислав Ефремов
2-й период
25:20
Егор Чезганов
37:36
Денис Ян
(Артем Набиев, Григорий Панин)
38:49
Александр Хмелевский
(Михаил Науменков, Шелдон Ремпал)
3-й период
41:09
Джош Ливо
(Данил Алалыкин, Александр Шаров)
43:05
Патрик Рибар
47:01
Александр Хмелевский
(Нэйтан Тодд)
48:43
Адам Ружичка
54:48
Андрей Локтионов
(Александр Пашин, Андрей Миронов)
Статистика
6
Штрафное время
9
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Спартак
Салават Юлаев
КХЛ: таблица и календарь