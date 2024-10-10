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«Автомобилист» одержал волевую победу над ЦСКА по буллитам

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал «Автомобилист».

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 4:3.

На девятой минуте первого периода Руслан Исхаков с передачи Ивана Дроздова открыл счёт во встрече. На 19-й минуте периода Брукс Мэйсек с передач Анатолия Голышева и Стефана Да Косты восстановил равенство в счёте.

На пятой минуте второго периода Степан Хрипунов с передачи Юрия Журавлёва вывел гостей вперёд. В середине двадцатиминутки Никита Нестеров с передач Константина Окулова и Павла Карнаухова сделал счёт 2:2.

В середине третьего периода Иван Дроздов с передачи Кристиана Яроша вновь вывел ЦСКА вперёд. На 14-й минуте периода Анатолий Голышев с передач Брукса Мэйсека и Стефана Да Косты в третий раз восстановил равенство в счёте.

В серии буллитов лучше оказались гости.

ЦСКА
3:4
1:1, 1:1, 1:1, 0:0
Б
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 6
10.10.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена
Главные тренеры
Илья Воробьев
Николай Заварухин
Вратари
Дмитрий Гамзин
Владимир Галкин
1-й период
08:41
Руслан Исхаков
(Иван Дроздов)
17:13
Павел Карнаухов
18:19
Брукс Мэйсек
(Анатолий Голышев, Стефан Да Коста)
2-й период
24:17
Степан Хрипунов
(Юрий Журавлев)
30:05
Семен Кизимов
30:17
Никита Нестеров
(Константин Окулов, Павел Карнаухов)
3-й период
48:18
Юрий Журавлев
49:59
Иван Дроздов
(Кристиан Ярош)
53:50
Анатолий Голышев
(Брукс Мэйсек, Стефан Да Коста)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Брукс Мэйсек
(Автомобилист)
Статистика
2
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Валерий Якимов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
ЦСКА
Автомобилист
КХЛ: таблица и календарь