«Автомобилист» одержал волевую победу над ЦСКА по буллитам

В середине третьего периода Иван Дроздов с передачи Кристиана Яроша вновь вывел ЦСКА вперёд. На 14-й минуте периода Анатолий Голышев с передач Брукса Мэйсека и Стефана Да Косты в третий раз восстановил равенство в счёте.