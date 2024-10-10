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Шипачёв забросил 250-ю шайбу в регулярках КХЛ, до рекорда Мозякина по очкам — четыре балла

В Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал минское «Динамо».

Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Третью шайбу белорусского клуба во встрече забросил нападающий Вадим Шипачёв в своём 999-м матче в КХЛ. Данная шайба — первая для Шипачёва в составе «зубров».

Как сообщает пресс-служба «Динамо», форвард забросил свою 250-ю шайбу в регулярках Континентальной хоккейной лиги. После этой шайбы 37-летний нападающий приблизил себя к бомбардирскому рекорду Сергея Мозякина. Шипачёву осталось набрать четыре очка, чтобы догнать рекордсмена лиги, у которого 928 (419+509) баллов в 842 играх. У Шипачёва всего за карьеру в лиге с учётом плей-офф — 924 (290+634) очка в 999 встречах.

СКА
2:4
0:1, 0:2, 2:1
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 6
10.10.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец
Главные тренеры
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Дмитрий Квартальнов
Вратари
Артемий Плешков
(Е. Заврагин, Е. Заврагин, Е. Заврагин)
Андрей Тихомиров
1-й период
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Данила Галенюк
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Николас Мелош
(Роберт Хэмилтон, Александр Волков)
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Ксавье Уэлле
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2-й период
26:03
Сергей Толчинский
29:20
Илья Усов
(Сергей Кузнецов)
29:30
Валентин Зыков
29:30
Илья Усов
33:15
Захар Бардаков
35:25
Командный штраф
36:10
Вадим Шипачев
(Александр Волков)
3-й период
40:56
Захар Бардаков
42:51
Сэм Энас
44:15
Евгений Кузнецов
(Александр Никишин, Энтони Деанджело)
49:01
Илья Усов
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51:58
Никита Пышкайло
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Брэйди Лайл
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Брэйди Лайл
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Штрафное время
12
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Игорь Каменщиков
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
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