Шипачёв забросил 250-ю шайбу в регулярках КХЛ, до рекорда Мозякина по очкам — четыре балла

Как сообщает пресс-служба «Динамо», форвард забросил свою 250-ю шайбу в регулярках Континентальной хоккейной лиги. После этой шайбы 37-летний нападающий приблизил себя к бомбардирскому рекорду Сергея Мозякина. Шипачёву осталось набрать четыре очка, чтобы догнать рекордсмена лиги, у которого 928 (419+509) баллов в 842 играх. У Шипачёва всего за карьеру в лиге с учётом плей-офф — 924 (290+634) очка в 999 встречах.