«Спартак» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 3:0 обыграл казанский «Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Забитыми шайбами отметились Егор Филин (19), Адам Ружичка (38) и Герман Рубцов (51).
Ружичка забросил свою шестую шайбу и догнал Михаила Мальцева в списке лучших снайперов «Спартака» в текущем сезоне. Встречу из-за травмы пропускал нападающий «Спартака» Павел Порядин.
«Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 20 очков в 14 матчах. Команда прервала серию из двух поражений. «Ак Барс» проиграл третий матч подряд и занимает шестое место на Востоке, набрав 16 очков в 13 встречах.
В следующем матче «Спартак» 14 октября сыграет в гостях с московским «Динамо», «Ак Барс» в тот же день встретится с «Металлургом» в Магнитогорске.