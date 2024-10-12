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«Спартак» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу московской команды.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 3:0 обыграл казанский «Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Забитыми шайбами отметились Егор Филин (19), Адам Ружичка (38) и Герман Рубцов (51).

Ружичка забросил свою шестую шайбу и догнал Михаила Мальцева в списке лучших снайперов «Спартака» в текущем сезоне. Встречу из-за травмы пропускал нападающий «Спартака» Павел Порядин.

«Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 20 очков в 14 матчах. Команда прервала серию из двух поражений. «Ак Барс» проиграл третий матч подряд и занимает шестое место на Востоке, набрав 16 очков в 13 встречах.

В следующем матче «Спартак» 14 октября сыграет в гостях с московским «Динамо», «Ак Барс» в тот же день встретится с «Металлургом» в Магнитогорске.

Спартак
3:0
1:0, 1:0, 1:0
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 6
12.10.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
Мегаспорт
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Анвар Гатиятулин
Вратари
Дмитрий Николаев
Амир Мифтахов
1-й период
07:55
Вениамин Королев
18:00
Егор Филин
(Уильям Биттен, Дмитрий Вишневский)
19:27
Командный штраф
19:27
Дмитрий Юдин
2-й период
26:50
Андрей Миронов
37:34
Адам Ружичка
(Николай Голдобин, Вениамин Королев)
39:35
Ник Петан
3-й период
40:00
Амир Мифтахов
50:18
Герман Рубцов
(Ансель Галимов)
54:20
Никита Лямкин
Статистика
6
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Спартак
Ак Барс
КХЛ: таблица и календарь