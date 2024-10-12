«Спартак» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ

«Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 20 очков в 14 матчах. Команда прервала серию из двух поражений. «Ак Барс» проиграл третий матч подряд и занимает шестое место на Востоке, набрав 16 очков в 13 встречах.